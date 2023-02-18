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У Чернігові судитимуть російського пілота, який розстріляв беззбройного містянина з пістолета

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Чернігові судитимуть російського пілота, який розстріляв беззбройного містянина з пістолета
Російський льотчик Сашко Красноярцев був збитий у небі над українським містом Чернігів
фото: Воєнна розвідка України

Від отриманих травм цивільний помер на місці

Чернігівська обласна прокуратура у порядку спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

У ході слідства встановили, що 5 березня 2022 року пілот збитого російського літака приземлився на території одного з приватних домогосподарств у Чернігові.

У Чернігові судитимуть російського пілота, який розстріляв беззбройного містянина з пістолета фото 1

Військовий держави-агресора намагався сховатись, але його виявив господар будинку.

Власник домогосподарства був у цивільному одязі, не мав при собі зброї і не становив небезпеки, тобто перебував під захистом міжнародного гуманітарного права.

Проте окупант умисно розстріляв чоловіка з пістолета. Від отриманих травм цивільний помер на місці.

Російський пілот обвинувачується у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами можливої причетності цього військового армії РФ до бомбардування цивільних об’єктів у місті Чернігові.

Нагадаємо, українська армія, 5 березня, взяла в полон чергового окупанта. Ним виявився російський льотчик Сашко Красноярцев, який був збитий у небі над українським містом Чернігів, який російські окупанти бомбять уже кілька днів.

Бомбардування російською авіацією Чернігова забрало життя 47 людей.

Окупант лише у полоні «усвідомив» тяжкість скоєного, але все одно хотів довести, що лише виконував накази.

Теги: прокуратура прокурор бомбардування розслідування пілот окупанти армія полон Чернігів льотчик

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Кримінал

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