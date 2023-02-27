Окупанти пожалілися Путіну на розстріли в спину (відео)

Мобілізовані росіяни з Іркутської області заявили, що їх відправляють на штурм як «витратний матеріал»

Російські загарбники з Іркутської області, яких відправили воювати на Донбас під керівництвом командирів із так завної «ДНР», поскаржилися своєму диктатору Володимиру Путіну на «беззаконні та злочинні» накази командування. Відповідне відеозвернення опублікував російський Telegram-канал.

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Ховаючи обличчя, російські військові розповіли, що командири посилають їх на штурм і не соромляться визнавати, що вони –лише «витратний матеріал», а їхній єдиний шанс повернутися додому – отримати поранення в бою.

«Командири з «ДНР» стріляють із автоматів по наших мобілізованих, бо (солдати – ред.) відмовляються йти до штурмових підрозділів», – жаліється Путіну один з «мобіків».

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Вони впевнені, що їх незаконно передали у підпорядкування першій Слов'янській бригаді «ДНР», де з них сформували штурмові підрозділи та відправили «на забій».

Окупанти нагадали, що від листопада 2022 року їхній полк уже шість разів поповнювався новими мобілізованими. Вони додали, що військові з іншого батальйону, які служили в цьому ж полку і записували аналогічне відеозвернення, уже практично всі мертві.

«Командуванню байдужі наші життя... Командування вже вшосте заповнює свій штат новими мобілізованими. Просимо допомоги.

Звертатися більше нікуди», – поскиглили відправлені на забій російські солдати.

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Про значні втрати іркутських «мобіків» на Донбасі, яких посилають штурмувати Авдіївку, свідчить опублікована цим же Telegram-каналом переписка з дружинами.

Нагадаємо, що нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплення телефонної розмови окупанта зі своєю дружиною, у якому він розповів, на які жертви йдуть росіяни, аби втікти з передової в Україні.

Раніше колишній ватажок бойовиків «ДНР» Ігор Безлер поскаржився співробітнику ФСБ на небоєздатність армії РФ та некомпетентність керівництва держави.

Також окупант розповів про втечу з фронту 200 зеків та бойовиків «Вагнера».