У Кузбасі зупинилася робота однієї з найбільших шахт через невиплату зарплат

З початку 2025 року на «Спірідоновській» було видобуто близько 214 тис. тонн вугілля

Видобуток вугілля на шахті було зупинено ще на початку червня 2025 року через відсутність фінансування

У Кемеровській області зупинила роботу одна з найбільших вугільних шахт регіону – «Спірідоновська». До нещодавнього часу на підприємстві працювали близько 900 осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство вугільної промисловості Кузбасу.

Видобуток вугілля на шахті було зупинено ще на початку червня 2025 року через відсутність фінансування. Наразі борги підприємства перед працівниками із заробітної плати, відпускних та інших виплат оцінюються приблизно у 90 млн рублів.

Наприкінці травня керівництво шахти оголосило про масові скорочення, під які потрапили 760 працівників. За словами представника компанії, за місяць близько 120 людей залишили підприємство самостійно.

Станом на зараз на шахті залишається приблизно 130 осіб, які забезпечують роботу ключових об'єктів, відповідають за підтримання безпеки та функціонування технічних систем.

За інформацією компанії, з початку 2025 року на «Спірідоновській» було видобуто близько 214 тис. тонн вугілля.

У регіональному міністерстві вугільної промисловості підтвердили, що призупинка діяльності пов’язана з «гострим дефіцитом інвестиційних ресурсів». Водночас не повідомляється, чи планується відновлення роботи в майбутньому, чи шукають наразі нових інвесторів. Також залишається незрозумілим, чи розпочато процедуру банкрутства або впровадження зовнішнього управління.

Шахта «Спірідоновська» вважається одним із містоутворювальних підприємств регіону. Вона тривалий час входила до переліку стабільних вуглевидобувних об’єктів на півдні Кузбасу.

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