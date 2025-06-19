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Ані Лорак отримала російське громадянство

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У березні 2024 року Ані Лорак подала заяву на російське громадянство
колаж: glavcom.ua

Співачка зберегла у РФ своє справжнє ім'я – Кароліна Куєк

Українська співачка Ані Лорак отримала громадянство РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що паспорт їй було видано 9 червня. Проте Ані Лорак зберегла своє справжнє ім'я – Кароліна Куєк.

Нагадаємо, в Україні Лорак не виступала з 2017 року, оскільки, за словами артистки, на батьківщині її тиснули. Після початку війни Лорак назвали зрадницею за роботу в РФ. А в Росії її звинуватили у зборі донатів для ЗСУ. Сама співачка заявила, що ніколи не фінансувала військових і не робитиме цього.

У березні 2024 року Ані Лорак подала заяву на російське громадянство.

Зауважимо, що також «Главком» знайшов опосередкований доказ того, що Ані Лорак прагне стати повноцінною громадянкою РФ. Співачка на початку 2025 року оновила дані свого російського індивідуального підприємства. Про це повідомляє «Главкому» стало відомо з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців РФ.

22 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський позбавив почесного звання «Народний артист України» Ані Лорак.

Крім того, Ані Лорак таємно отримала новий український паспорт. Томк що за відсутності дійсного документа перебування Кароліни Куєк (справжнє ім’я співачки) на території Росії могло б бути розцінене як нелегальне: «За новими правилами, які стосуються всіх громадян України, які перебувають у РФ без законних підстав, вони зобов'язані до 10 вересня 2025 року самостійно залишити Росію або врегулювати свій правовий статус».

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Теги: Ані Лорак громадянство росія Україна співачка

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