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Атака на Україну, заяви Трампа: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака на Україну, заяви Трампа: головне за ніч
Трамп: Росія та Україна досягають невеликого прогресу
фото: The White house/Facebook

Дональ Трамп назвав себе «миротворцем» і підкреслив, що вважає свої дії спрямованими на врегулювання глобальних конфліктів

Росія в черговий раз атакувала Україну безпілотниками, а президент США Дональд Трамп назвав себе миротворцем та заявив, що у мирних переговорах РФ та України є прогрес. Крім того, американський лідер встановив терміни для Ірану щодо ядерної угоди. «Главком» зібрав головні події ночі проти 21 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Трамп про Україну та РФ

Президент США Дональд Трамп прокоментував мирні зусилля у війні між Росією та Україною, заявивши, що сторони досягають незначного прогресу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його виступ в ефірі Fox News.

Американський лідер, говорячи про міжнародну політику, зосередився переважно на ситуації на Близькому Сході, однак торкнувся й війни в Україні. Він назвав себе «миротворцем» і підкреслив, що вважає свої дії спрямованими на врегулювання глобальних конфліктів.

Дедлайн від Трампа для Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має щонайбільше два тижні, аби погодитися на умови нової ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його коментар в ефірі Fox News.

Говорячи про ситуацію навколо іранської ядерної програми, Трамп повідомив, що встановив для Тегерана чіткий часовий ліміт.

Водночас, Іран відмовляється повертатися до переговорів зі США щодо ядерної програми доти, доки Ізраїль продовжує завдавати ударів по його об’єктах. Про це заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі, повідомляє Financial Times.

У такий спосіб Тегеран відповів на ініціативу Франції, Німеччини та Великої Британії, які висловили готовність відновити дипломатичні перемовини щодо іранської ядерної програми за участю США.

«Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресію буде припинено, а агресор – притягнутий до відповідальності за скоєні злочини», – наголосив Аракчі.

На Курщині пролунали вибухи

У ніч на 21 червня у Льгові у Курській області пролунали вибухи – росіяни писали про атаку безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські телеграм-канали.

Відомо, що ближче до опівночі у Льгові почули гучні вибухи. Повідомляється, що місто атакували безпілотники, по ним працювала ППО.

Ймовірно, є влучання, оскільки росіяни публікують відео, на якому видно яскраве попадання у невідомий об'єкт.

Атака на Суми

У ніч на 21 червня російська окупаційна армія атакувала Суми, влучивши ударним дроном «Ланцет» у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок обстрілу постраждала жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на в.о. мера міста Артема Кобзаря та голову Сумської ОВА Олега Григорова.

Як повідомив Кобзар, дрон уразив багатоквартирний будинок, внаслідок чого одна жінка отримала поранення. Постраждалу госпіталізували.

Вибухи у містах України

У ніч на 21 червня Росія атакує Україну безпілотниками. У деяких містах пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком».

У Кременчуку пролунали сильні вибухи близько 00:30 ночі. На місто летіла велика кількість БпЛА. Подробиць про атаку наразі немає.

Вибухи також пролунали у передмісті Дніпра приблизно у той же час, що і у Кременчуку. Сили ППО працювали по ворожих БпЛА, деталей про атаку поки немає.

Крім того, безпілотники атакували Одесу. Мер міста Геннадій Труханов попросив перебувати у безпечних місцях.

Теги: росія Дональд Трамп Геннадій Труханов Одеса Дніпро Кременчук Суми Іран Ізраїль

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