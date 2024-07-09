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У літака Boeing 757 відпало колесо під час польоту у США (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У літака Boeing 757 відпало колесо під час польоту у США (відео)
Boeing 757 втратив колесо під час зльоту у аеропорті у США
фото: скріншот відео

У Лос-Анджелесі у літака Boeing 757 відвалилось колесо, але він продовжив свій шлях у Денвер

Літак Boeing 757 авіакомпанії United Airlines втратив колесо основної стійки шасі під час зльоту з аеропорту Лос-Анджелеса. Про це пише  Reuters із посиланням на заяву перевізника.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав, повітряне судно здійснило посадку в Денвері. На борту перебували 179 пасажирів та семеро членів екіпажу.

Авіакомпанія United Airlines проведе розслідування події. «Колесо з літака United Flight 1001, Boeing 757-200 було знайдено в Лос-Анджелесі. Ми розслідуємо, що стало причиною цієї події», – сказали представники компанії United Airlines.

Обставини також вивчать співробітники американського Федерального управління цивільної авіації.

Компанія Boeing повідомила Reuters, що припинила виробництво моделі 757 у 2004 році, а згідно з даними FlightRadar24 інцидент стався майже 30-річним літаком Boeing  757.

Нагадаємо, компанія Boeing зізналася у шахрайстві у справі про дві авіакатастрофи.Корпорація Boeing у рамках угоди з Мін'юстом США зізналася в шахрайстві через порушення домовленості про відстрочення судового переслідування після аварії двох літаків 737 MAX. Рішення вимагає схвалення судді та «потенційно загрожує можливості укладати держконтракти з Міноборони США та NASA».

Раніше стало відомо, що Мін'юст США звинувачує Boeing у шахрайстві через порушення угоди про відстрочку судового переслідування після двох катастроф Boeing 737 MAX. Міністерство пропонує компанії угоду про визнання вини у змові з метою обману Федерального управління цивільної авіації США. Зазначалось, що Міністерство юстиції давало Boeing час, щоб вирішити, чи визнає він себе винним чи постане перед судом.

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Теги: США санкції літак Boeing розслідування

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