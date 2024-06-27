США ввели санкції проти Boeing щодо інциденту з дверима літака 737 Max 9

Boeing більше не матиме доступу до інформації розслідування

Американські слідчі наклали санкції на компанію Boeing за розголошення інформації про розслідування інциденту з дверима літака Boeing 737 Max 9 – вони у січні випали під час польоту. Про це повідомляє Associated Press.

Національна рада з безпеки на транспорті заявила, що компанія Boeing «відверто порушила» правила розслідування та угоду з агентством, надавши ЗМІ закриту інформацію про розслідування та спекулюючи можливими причинами інциденту.

Агентство повідомило, що у вівторок під час пресбрифінгу керівник Boeing надав ЗМІ непублічну інформацію про інцидент, яку агентство не перевіряло та не дозволяло оприлюднювати. У агентстві заявили, що Boeing представив розслідування як пошук людини, відповідальної за справність дверей, які відпали внаслідок інциденту. Натомість агентство заявило, що розслідування зосереджене на зʼясуванні ймовірної причини аварії, а не на пошуку винних.

Компанія Boeing заявила сьогодні, що «глибоко шкодує, якщо деякі заяви, зроблені на брифінгу для ЗМІ, перевищують роль агентства як джерела інформації для розслідування».

«Ми приносимо свої вибачення агентству і готові відповісти на будь-які запитання, поки агентство продовжує розслідування», – йдеться в повідомленні.

У агентстві водночас заявили, що, з огляду на останні дії Boeing, компанія більше не матиме доступу до інформації розслідування. Хоча агентство могло позбавити компанію статусу сторони розслідування, воно цього не зробило через свідчення, які можуть надати співробітники компанії.

Агентство заявило, що надалі вимагатиме будь-яких відповідних записів, які знадобляться йому під час розслідування. Крім того, агентство викличе Boeing на слідчі слухання 6 і 7 серпня і Boeing, на відміну від інших сторін, не зможе задавати питання іншим учасникам.

Нагадаємо, інцидент із лайнером Boeing 737 Max 9 авіакомпанії Alaska Airlines стався в ніч проти 6 січня. Незабаром після зльоту літака випала секція фюзеляжу на висоті майже п'яти кілометрів, екіпаж ухвалив рішення про екстрену посадку. Через кілька днів шкільний вчитель знайшов двері лайнера, що відірвалася, на задньому дворі свого будинку в штаті Орегон.

Також компанія Boeing розслідує нову проблему якості свого літака 787 Dreamliner. Виявилося, що сотні кріплень були неправильно встановлені на фюзеляжах деяких недоставлених реактивних літаків.