Компанія Boeing зізналася у шахрайстві у справі про дві авіакатастрофи

Boeing визнала себе винною у шахрайстві в США під час розслідування смертельних катастроф 737 MAX

Корпорація Boeing у рамках угоди з Мін'юстом США зізналася в шахрайстві через порушення домовленості про відстрочення судового переслідування після аварії двох літаків 737 MAX. Про це пише Reuters. Рішення вимагає схвалення судді та «потенційно загрожує можливості укладати держконтракти з Міноборони США та NASA».

Компанія уникне розгляду, який міг би привернути громадську увагу до авіакатастроф за участю літаків Boeing. Але корпорації доведеться виплатити штраф у розмірі $243,6 млн, такий самий штраф компанія платила в рамках угоди про відтермінування розгляду. Крім того, корпорації на три роки призначать корпоративного спостерігача, виробник літаків також погодився інвестувати у розвиток програм із забезпечення безпеки щонайменше $455 млн.

Раніше повідомлялося, що Мін'юст США звинувачує Boeing у шахрайстві через порушення угоди про відстрочку судового переслідування після двох катастроф Boeing 737 MAX. Міністерство пропонує компанії угоду про визнання вини у змові з метою обману Федерального управління цивільної авіації США. Зазначається, що Міністерство юстиції давало Boeing час до кінця тижня, щоб вирішити, чи визнає він себе винним чи постане перед судом.