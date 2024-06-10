Лідери G7 готують суворе попередження китайським банкам за зв'язки із РФ

У грудні президент США Джо Байден підписав указ, погрожуючи санкціями фінансовим установам, які допомагають Москві обходити санкції Заході

Очікується, що цього тижня «Група семи» (G7) надішле нове жорстке попередження дрібнішим китайським банкам припинити допомагати Росії в ухиленні від західних санкцій. Про це повідомляє Reuters, з посиланням на двох осіб, знайомих із цією справою.

Як зазначається, лідери G7, які збираються на саміт 13-15 червня в Італії, організований прем’єр-міністром країни Джорджою Мелоні, під час своїх приватних зустрічей зосередять увагу на загрозі, яку становить зростання китайсько-російської торгівлі для боротьби в Україні, і на тому, що з цим робити.

Ці розмови, імовірно, призведуть до публічних заяв щодо проблеми, пов’язаної з китайськими банками, за словами офіційного представника США, який брав участь у плануванні заходу, та іншої особи, проінформованої про це питання.

Очікується, що Сполучені Штати та їхні партнери по G7 – Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія – під час саміту негайно не вживатимуть жодних каральних заходів проти будь-яких банків, таких як обмеження їхнього доступу до системи обміну повідомленнями SWIFT або припинення доступу до долара. Кажуть, що вони зосереджені на невеликих установах, а не на найбільших китайських банках, сказало один із джерел.

Переговори щодо точного формату та змісту попередження все ще тривали, за словами джерел. Про плани розгляду цієї теми у форматі G7 раніше не повідомлялося.

Заступник радника президента США з національної безпеки та економічних питань цього тижня сказав Центру нової американської безпеки, що він очікує, що лідери G7 націляться на підтримку Китаєм російської економіки, яка зараз переорієнтована навколо війни.

«Наше занепокоєння полягає в тому, що Китай все більше стає фабрикою російської воєнної машини. Ви можете назвати це арсеналом автократії, якщо врахувати, що військові амбіції Росії, очевидно, загрожують існуванню України, але все більше європейській безпеці, НАТО та трансатлантичній безпеці», – сказав він.

Сінгх та інші високопосадовці адміністрації Байдена кажуть, що Вашингтон і його партнери готові застосувати санкції та жорсткіший експортний контроль, щоб зменшити здатність Росії обходити західні санкції, включно з вторинними санкціями, які можуть бути використані проти банків та інших фінансових установ.

Вашингтон готовий цього тижня оголосити нові значні санкції щодо фінансових і нефінансових цілей, повідомило джерело, знайоме з планами.

Очікується, що цьогорічний саміт G7 також буде зосереджений на залученні прибутків, отриманих від російських активів, заморожених на Заході, на користь України.

Вашингтон досі не бажав запроваджувати санкції проти великих банків Китаю - аналітики давно вважали це «ядерним» аріантом – через величезні хвильові наслідки, які це може завдати світовій економіці та відносинам між США та Китаєм.

Як пише агенство, занепокоєння можливістю санкцій вже змусило великі банки Китаю обмежити платежі за транскордонні транзакції за участю росіян або взагалі відмовитися від будь-якої участі.

Це підштовхнуло китайські компанії до невеликих банків на кордоні та підштовхнуло до використання підпільних каналів фінансування або забороненої криптовалюти. Західні офіційні особи стурбовані тим, що деякі китайські фінансові установи все ще сприяють торгівлі товарами подвійного цивільного та військового призначення.

Пекін звинуватив Вашингтон у безпідставних твердженнях про те, що він називає нормальним торговим обміном з Москвою.

Адміністрація Байдена цього року почала досліджувати, які санкційні інструменти можуть бути в її розпорядженні, щоб перешкодити китайським банкам, повідомив Reuters офіційний представник США, але не планувала вживати таких кроків найближчим часом. У грудні президент США Джо Байден підписав указ, погрожуючи санкціями фінансовим установам, які допомагають Москві обходити санкції Заходу.

Як повідомлялося, Китай запровадив санкції проти виробників зброї США.