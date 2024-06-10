Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Лідери G7 готують суворе попередження китайським банкам за зв'язки із РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Лідери G7 готують суворе попередження китайським банкам за зв'язки із РФ
Лідери G7 збираються на саміт 13-15 червня в Італії
фото: Reuters

У грудні президент США Джо Байден підписав указ, погрожуючи санкціями фінансовим установам, які допомагають Москві обходити санкції Заході

Очікується, що цього тижня «Група семи» (G7) надішле нове жорстке попередження дрібнішим китайським банкам припинити допомагати Росії в ухиленні від західних санкцій. Про це повідомляє Reuters, з посиланням на двох осіб, знайомих із цією справою.

Як зазначається, лідери G7, які збираються на саміт 13-15 червня в Італії, організований прем’єр-міністром країни Джорджою Мелоні, під час своїх приватних зустрічей зосередять увагу на загрозі, яку становить зростання китайсько-російської торгівлі для боротьби в Україні, і на тому, що з цим робити.

Ці розмови, імовірно, призведуть до публічних заяв щодо проблеми, пов’язаної з китайськими банками, за словами офіційного представника США, який брав участь у плануванні заходу, та іншої особи, проінформованої про це питання.

Очікується, що Сполучені Штати та їхні партнери по G7 – Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія – під час саміту негайно не вживатимуть жодних каральних заходів проти будь-яких банків, таких як обмеження їхнього доступу до системи обміну повідомленнями SWIFT або припинення доступу до долара. Кажуть, що вони зосереджені на невеликих установах, а не на найбільших китайських банках, сказало один із джерел.

Переговори щодо точного формату та змісту попередження все ще тривали, за словами джерел. Про плани розгляду цієї теми у форматі G7 раніше не повідомлялося.

Заступник радника президента США з національної безпеки та економічних питань цього тижня сказав Центру нової американської безпеки, що він очікує, що лідери G7 націляться на підтримку Китаєм російської економіки, яка зараз переорієнтована навколо війни.

«Наше занепокоєння полягає в тому, що Китай все більше стає фабрикою російської воєнної машини. Ви можете назвати це арсеналом автократії, якщо врахувати, що військові амбіції Росії, очевидно, загрожують існуванню України, але все більше європейській безпеці, НАТО та трансатлантичній безпеці», – сказав він.

Сінгх та інші високопосадовці адміністрації Байдена кажуть, що Вашингтон і його партнери готові застосувати санкції та жорсткіший експортний контроль, щоб зменшити здатність Росії обходити західні санкції, включно з вторинними санкціями, які можуть бути використані проти банків та інших фінансових установ.

Вашингтон готовий цього тижня оголосити нові значні санкції щодо фінансових і нефінансових цілей, повідомило джерело, знайоме з планами.

Очікується, що цьогорічний саміт G7 також буде зосереджений на залученні прибутків, отриманих від російських активів, заморожених на Заході, на користь України.

Вашингтон досі не бажав запроваджувати санкції проти великих банків Китаю - аналітики давно вважали це «ядерним» аріантом – через величезні хвильові наслідки, які це може завдати світовій економіці та відносинам між США та Китаєм.

Як пише агенство, занепокоєння можливістю санкцій вже змусило великі банки Китаю обмежити платежі за транскордонні транзакції за участю росіян або взагалі відмовитися від будь-якої участі.

Це підштовхнуло китайські компанії до невеликих банків на кордоні та підштовхнуло до використання підпільних каналів фінансування або забороненої криптовалюти. Західні офіційні особи стурбовані тим, що деякі китайські фінансові установи все ще сприяють торгівлі товарами подвійного цивільного та військового призначення.

Пекін звинуватив Вашингтон у безпідставних твердженнях про те, що він називає нормальним торговим обміном з Москвою.

Адміністрація Байдена цього року почала досліджувати, які санкційні інструменти можуть бути в її розпорядженні, щоб перешкодити китайським банкам, повідомив Reuters офіційний представник США, але не планувала вживати таких кроків найближчим часом. У грудні президент США Джо Байден підписав указ, погрожуючи санкціями фінансовим установам, які допомагають Москві обходити санкції Заходу.

Як повідомлялося, Китай запровадив санкції проти виробників зброї США.

Читайте також: Росія проти санкцій. Доходи від нафти зростають 
Теги: США санкції Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головна сфера, де позиції США і Європи все ще розходяться – питання економічної співпраці з КНР
Китай обʼєднує США і Європу. Як це вплине на Україну
Вчора, 13:55
Українці готуються атакувати окупантів
Удари ЗСУ по Росії можуть початися за кілька годин чи днів – The New York Times
31 травня, 14:12
Введення військ – достатньо важливе політичне рішення, вважає Годжес
Годжес назвав можливі цілі військ НАТО в Україні
26 травня, 14:59
Байден вважає, що надання Кенії статусу основного союзника США поза НАТО зміцнить безпеку обох країн
Байден обрав головного союзника США поза НАТО
24 травня, 06:13
«Грузинська мрія» повідомила, яким чином США можуть виразити гідне ставлення до Грузії
Грузія відповіла США на пропозицію щодо закону про іноагентів
21 травня, 17:56
Ворог поки не зміг адаптуватись до ударів дронів
НПЗ і аеродроми. Чому плачуть російські «воєнкори»
21 травня, 11:11
Росія продовжує робити все, аби санкції проти неї лише посилювалися
Санкції проти Росії. Що працює, а що не дуже
19 травня, 17:44
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр різко висловилася про китайські компанії, які допомагають Путіну вести цю війну проти України
США зробили різку заяву про роль Пекіна у війні проти України
16 травня, 04:02
За словами Блінкена, Україна може розраховувати на системну довготривалу підтримку
«Нові кроки на підтримку України». Державний секретар США зробив заяву
14 травня, 20:35

Економіка

Лідери G7 готують суворе попередження китайським банкам за зв'язки із РФ
Лідери G7 готують суворе попередження китайським банкам за зв'язки із РФ
Нідерланди інвестують €54 млн у виробництво дронів задля допомоги Україні – Bloomberg
Нідерланди інвестують €54 млн у виробництво дронів задля допомоги Україні – Bloomberg
Європейський виробник бронетехніки KNDS оголосив про створення філії в Україні – Le Figaro
Європейський виробник бронетехніки KNDS оголосив про створення філії в Україні – Le Figaro
Швейцарія виділяє Україні понад $60 млн на цифровізацію державних послуг
Швейцарія виділяє Україні понад $60 млн на цифровізацію державних послуг
Південна Корея обігнала США у виготовленні зброї – Bloomberg
Південна Корея обігнала США у виготовленні зброї – Bloomberg
«Газпром» не оговтається від втрати європейського ринку до 2035 року – Financial Times
«Газпром» не оговтається від втрати європейського ринку до 2035 року – Financial Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
«Ми зараз у 1938 році». Війна Путіна в Україні – невивчені уроки історії
16K
Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації. Повний перелік змін
9069
РосТБ показало карту країн, які Путін міг би озброїти, щоб «атакувати ворогів»
7380
Міноборони анонсувало оновлення в застосунку «Резерв+»
4859
Оновлення даних у ТЦК: фахівець вказав на важливий нюанс
4702
Матір засудили, бо дитина захворіла на гострий бронхіт: деталі справи

Новини

Вибухи в Криму, вибори до Європарламенту: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Збій у Telegram, Україна придбала у Франції радар для ППО: головне за ніч
Вчора, 06:35
«Подарунок Путіну до Дня Незалежності». ЗМІ назвали місто, на яке націлилися окупанти
8 червня, 15:13
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
8 червня, 06:57
Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню
7 червня, 20:19
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
7 червня, 17:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua