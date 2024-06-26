Суд ЄС анулює санкції з російського олігарха та виплатить йому компенсацію – Reuters

Рішення також стосується дружини мільярдера, виключеної з чорного списку ЄС

Європейський суд задовольнив позов російського мільярдера Дмитра Пумпянського про виключення його із санкційних списків ЄС. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Пумпянського вперше внесли до списку в березні 2022 року, коли він був головою ради директорів світового виробника сталевих труб ТМК і президентом і членом ради директорів російського інвестиційного банку «Сінара».

Стверджувалося, що «обидві компанії підтримують і отримують вигоду від співпраці з владою Російської Федерації та державними підприємствами, включно з «РЖД», «Газпромом» і «Роснефтью», які приносять Москві значні доходи.

Проте тепер у своєму рішенні суд заявив, що Рада ЄС не змогла обґрунтувати значущість Пумпянського в Росії після того, як він залишив дві свої ключові посади.

«(Пумпянський - ред.) стверджує, що, оскільки він продав свої акції ТМК і Групи Сінара в березні 2022 року, він наразі є всього лише приватною особою і більше не бере участі в будь-якій підприємницькій діяльності в Росії або за кордоном, унаслідок чого його не можна класифікувати як «провідного підприємця» згідно із зазначеним критерієм», – йдеться в рішенні суду.

Рішення про санкції щодо Пумпянського буде анульовано, а Раді Євросоюзу наказано оплатити витрати, понесені бізнесменом. Це рішення також стосується дружини Пумпянського, Галини, виключеної з чорного списку ЄС.

Нагадаємо, суд Євросоюзу ухвалив рішення про виключення із санкційного списку сина російського олігарха Олександра Пумпянського. Про це йдеться у рішенні суду. Син олігарха хотів вимагати компенсації моральної шкоди в розмірі 100 тис. євро, однак суд йому відмовив. Також Рада ЄС зобов'язана сплатити за нього судові витрати.

До слова, не дивлячись на те, що війна РФ з Україною триває вже понад два роки, росіяни без жодних проблем купують найновіші та найдорожчі авто всесвітньо відомих марок. Про це йдеться у новому розслідуванні журналіста Михайла Ткача.

Акціонерне товариство іншого кремлівського олігарха Дмитра Пумпянського придбало новий Mercedes Maybach 2023 року випуску за 700 тис. євро. Ткач зазначив, що це авто також відсутнє у базах Importgenius (американська компанія, що спеціалізується на торгових даних), тому завезти до РФ його могли у непрозорий та неофіційний спосіб.