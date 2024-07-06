На Чернігівщині невідомі повісили на мосту двох собак

Поліціянти встановлюють обставини події

На одному з мостів у Ніжинському районі Чернігівської області знайшли двох повішених собак. Про це повідомила поліція Чернігівщини.

Правоохоронці виявили порушення під час моніторингу соцмереж. Нині на місці інциденту працює слідчо-оперативна група поліції.

Співробітники одного з відділень поліції міста Борзна проводять низку слідчих дій, щоб встановити причетних до повішення тварин.

Поліціянти встановлюють обставини події, опитують місцевих мешканців та можливих свідків інциденту. Правоохоронці також закликали громадян зателефонувати за номером 102, якщо ті володіють будь-якою інформацією про обставини інциденту.

Відомості вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий розслідує провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, яготинські правоохоронці розпочали розслідування шокуючого випадку жорстокого поводження з твариною. Місцева 65-річна мешканка підозрюється у тому, що скинула собаку з залізничного мосту.