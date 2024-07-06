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На Чернігівщині невідомі повісили на мосту двох собак

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Чернігівщині невідомі повісили на мосту двох собак
На місці інциденту працює слідчо-оперативна група поліції
фото з відкритих джерел

Поліціянти встановлюють обставини події

На одному з мостів у Ніжинському районі Чернігівської області знайшли двох повішених собак. Про це повідомила поліція Чернігівщини.

Правоохоронці виявили порушення під час моніторингу соцмереж. Нині на місці інциденту працює слідчо-оперативна група поліції.

Співробітники одного з відділень поліції міста Борзна проводять низку слідчих дій, щоб встановити причетних до повішення тварин.

На Чернігівщині невідомі повісили на мосту двох собак фото 1

Поліціянти встановлюють обставини події, опитують місцевих мешканців та можливих свідків інциденту. Правоохоронці також закликали громадян зателефонувати за номером 102, якщо ті володіють будь-якою інформацією про обставини інциденту.

Відомості вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий розслідує провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, яготинські правоохоронці розпочали розслідування шокуючого випадку жорстокого поводження з твариною. Місцева 65-річна мешканка підозрюється у тому, що скинула собаку з залізничного мосту. 

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Теги: розслідування поліція штраф

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