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Bloomberg: демократи можуть достроково висунути Байдена у президенти

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Bloomberg: демократи можуть достроково висунути Байдена у президенти
Потенційна дата дострокового висунення Байдена – 21 липня
фото: Reuters

Дострокове висунення має допомогти припинити розмови про можливу заміну Байдена після дебатів

Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після невдалого виступу на дебатах з Дональдом Трампом. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що потенційна дата дострокового висунення Байдена – 21 липня. Тоді відбудеться засідання комітету партії, який збереться, щоб завершити процедури перед основним з'їздом у Чикаго, який розпочнеться 19 серпня.

Демократи вже планували висунути 81-річного Байдена до з'їзду, щоб забезпечити його присутність у виборчих бюлетенях в Огайо, де 7 серпня закінчується термін реєстрації кандидатів.

Однак, як пише видання, нинішні плани можуть переслідувати й іншу мету: допомогти припинити розмови про можливу заміну Байдена після дебатів. 

Крім того, 15–18 липня в Мілуокі пройде з'їзд Республіканської партії, де, як очікується, на пост кандидата оголосять Дональда Трампа.

Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Однак згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не вибуватиме з передвиборчих перегонів на пост глави США після дебатів із його суперником Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

До слова, Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

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Теги: США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп партії вибори у США президент

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