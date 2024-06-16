Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

З фронту у тил... за гроші. Що розслідує ДБР?

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Організатором схеми поборів із військових слідство називає вже колишнього заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил
фото: Depositphotos

Ціна путівки у мирне життя – майже чверть мільйона

Про це, як і, наприклад, про «білого і пухнастого» полісмена Тишлека, відбіленого судом, інші ЗМІ напишуть десь через два тижні після «Главкома». Тому будьте в курсі вже зараз.

ДБР взялося розмотувати дуже скандальну справу про продаж ротацій.

Сталося це практично в один момент із відставкою генерала Залужного. Саме у зверненні до народу з цього приводу глава держави загострив увагу на болючій темі – заміні військових «на нулі». За словами Зеленського, більша частина людей у пікселі не відчула фронту. Тому потрібен інший підхід до ротацій, наголосив президент.

І ось маємо результат. За даними досудового розслідування, когось з військових, які перебували на нулі, відправили у тил... за гроші. Ціна путівки у мирне життя – майже чверть мільйона.

Організатором схеми поборів із військових слідство називає вже колишнього заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил. У судовому реєстрі його прізвище приховано, однак редакції вдалося ідентифікувати фігуранта.

Він і його люди вже в СІЗО.

Тим часом у справі несподівано підсвітили дуже делікатний момент. Арештовано документ, у якому є підпис генерала Залужного. Ніякого прямого зв'язку колишнього головнокомандувача до схеми, звичайно, це не встановлює, бо головком підписує багато чого...

Але ще один «привіт» генералу передано.

Детальніше читайте тут: Хто продавав ротації? У скандальній справі з’явилась згадка про генерала Залужного
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: гроші слідство розслідування президент ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього тижня в Італії відбудеться саміт лідерів держав G7, де розглядатимуть долю заморожених активів РФ
Росія має заплатити за все. Як її змусити?
12 червня, 18:57
Деталі плану Маршалла для України можуть бути опрацьовані представниками нашої країни та країн G7
План Маршалла для України: Зеленський звернувся до лідерів G7
13 червня, 19:46
Відео зафіксувало момент, коли літаки піднялися вгору, проте один з них втратив контроль і полетів ще вище, а потім почав падати до землі
На авіашоу в Португалії зіткнулися літаки: один пілот загинув
3 червня, 05:06
У відповідь на повідомлення про розслідування Спартц сказала, що «не розуміє, про що йдеться»
США провели розслідування щодо поведінки конгресвумен з України
5 червня, 06:46
Торік члени НАТО домовилися підготувати 300 тис. військовослужбовців, які перебуватимуть у стані підвищеної готовності для захисту Альянсу
НАТО готує сухопутні коридори для військ США на випадок великої війни в Європі – ЗМІ
5 червня, 08:49
Швеція прийматиме мирний саміт по Україні
Чого очікувати від Глобального саміту миру: прогноз Reuters
6 червня, 10:17
Заморожені російські активи можуть стати основою для наповнення Міжнародного компенсаційного фонду
G7 та ЄС роздумують, як використати заморожені активи Росії
8 червня, 21:12
Салліван визнав, що після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, російські чиновники депортували до РФ сотні тисяч українських цивільних
«Огидно і жахливо»: радник Байдена відреагував на всиновлення в РФ українських дітей
13 червня, 07:48
Зеленський пояснив, що на першому саміті потрібно домовитися, у який спосіб співпрацюватимуть держави для досягнення миру
Зеленський: На другому Саміті миру можна зафіксувати реальний кінець війни
Вчора, 19:57

Микола Підвезяний

З фронту у тил... за гроші. Що розслідує ДБР?
З фронту у тил... за гроші. Що розслідує ДБР?
Розсекречена історія Голодомору. Нові деталі справи «Особняк»
Розсекречена історія Голодомору. Нові деталі справи «Особняк»
Нормандські формати чи нормандські десанти? Що каже історія
Нормандські формати чи нормандські десанти? Що каже історія
Мурал із Залужним. Історія про червону лінію етики та здорового глузду
Мурал із Залужним. Історія про червону лінію етики та здорового глузду
Закон чи дишло? Яким шляхом піде Україна у справах про дерибан державної землі
Закон чи дишло? Яким шляхом піде Україна у справах про дерибан державної землі
Уявіть, київський театр демонстрував «безчинства бандерівців» до 2022 року
Уявіть, київський театр демонстрував «безчинства бандерівців» до 2022 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Стало відомо, хто допустив російських пропагандистів на Саміт миру
95K
Путін виставив ультиматум не Україні, а Росії
9328
Нардеп пояснив, кого з чоловіків можуть примусово доправити до ТЦК
8403
Віддати чотири області Росії? Колишній український високопосадовець передав ультиматум Києву
7244
Кремль відреагував на Саміт миру у Швейцарії
7090
Наступ РФ на Сумщині: Буданов повідомив про ситуацію в регіоні

Новини

Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
Вчора, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua