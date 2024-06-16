З фронту у тил... за гроші. Що розслідує ДБР?

Ціна путівки у мирне життя – майже чверть мільйона

Про це, як і, наприклад, про «білого і пухнастого» полісмена Тишлека, відбіленого судом, інші ЗМІ напишуть десь через два тижні після «Главкома». Тому будьте в курсі вже зараз.

ДБР взялося розмотувати дуже скандальну справу про продаж ротацій.

Сталося це практично в один момент із відставкою генерала Залужного. Саме у зверненні до народу з цього приводу глава держави загострив увагу на болючій темі – заміні військових «на нулі». За словами Зеленського, більша частина людей у пікселі не відчула фронту. Тому потрібен інший підхід до ротацій, наголосив президент.

І ось маємо результат. За даними досудового розслідування, когось з військових, які перебували на нулі, відправили у тил... за гроші. Ціна путівки у мирне життя – майже чверть мільйона.

Організатором схеми поборів із військових слідство називає вже колишнього заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил. У судовому реєстрі його прізвище приховано, однак редакції вдалося ідентифікувати фігуранта.

Він і його люди вже в СІЗО.

Тим часом у справі несподівано підсвітили дуже делікатний момент. Арештовано документ, у якому є підпис генерала Залужного. Ніякого прямого зв'язку колишнього головнокомандувача до схеми, звичайно, це не встановлює, бо головком підписує багато чого...

Але ще один «привіт» генералу передано.