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    У світі

    У Лондоні невідомий з молотком напав на перехожих

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    У Лондоні невідомий з молотком напав на перехожих

    У результаті нападу постраждали дві людини

    У Лондоні невідомий з молотком напав на перехожих, у результаті серйозно постраждали дві жінки. Про це повідомляє The Telegraph.

    Так, інцидент стався в районі Грінвіч, нападник завдав жінкам удари імовірно молотком. Обидві постраждалі 30 і 64 років, доставлені в лікарню в критичному стані.

    Пізніше поліція оголосила в розшук підозрюваного в скоєнні злочину по імені Джо Ксереб. Про нього відомо, що він страждає психічним розладом. Підозрюваний чоловік незабаром був арештований за підозрою в замаху на вбивство.

    Крім того, в поліції опублікували фотографію 27-річного підозрюваного.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозрюваному в наїзді на пішоходів в Лондоні (Великобританія), який відбувся 14 серпня поточного року, пред'явили звинувачення.

    Зазначено, що 29-річному Саліху Кхатеру 18 серпня було пред'явлено звинувачення по двох статтях про замах на вбивство. Так, він звинувачується в замаху на вбивство представників громадськості та замаху на вбивство поліцейських. Судове засідання у справі призначено на 20 серпня.

    кримінал Велика Британія поліція чоловік
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