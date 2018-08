У результаті нападу постраждали дві людини

У Лондоні невідомий з молотком напав на перехожих, у результаті серйозно постраждали дві жінки. Про це повідомляє The Telegraph.

Так, інцидент стався в районі Грінвіч, нападник завдав жінкам удари імовірно молотком. Обидві постраждалі 30 і 64 років, доставлені в лікарню в критичному стані.

Пізніше поліція оголосила в розшук підозрюваного в скоєнні злочину по імені Джо Ксереб. Про нього відомо, що він страждає психічним розладом. Підозрюваний чоловік незабаром був арештований за підозрою в замаху на вбивство.

Крім того, в поліції опублікували фотографію 27-річного підозрюваного.

Appeal to trace man following critical attack on two women in #Greenwich - Call 999 if you see Joe Xuereb, 27, of Greenwich - he should not be approached by members of the public https://t.co/Bj7rwR6h3g pic.twitter.com/A0RkkUB6O9