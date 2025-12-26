Трагедія на Кіліманджаро: під час рятувальної операції розбився гелікоптер, є загиблі

Гелікоптер розбився поблизу гірського табору Барафу

У Танзанії на схилах гори Кіліманджаро сталася авіакатастрофа, яка забрала життя п'яти людей. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Гелікоптер розбився поблизу гірського табору Барафу під час виконання медичної рятувальної місії. За даними місцевих правоохоронців, на борту перебували пілот, лікар, гід та двоє іноземних туристів. Усі вони загинули. Наразі громадянство іноземців не розголошується. Трагедія трапилася на висоті близько 4700 м. над рівнем моря.

Кіліманджаро є найвищою точкою Африки (майже 6000 м.) і щороку приваблює близько 50 тис. альпіністів та туристів. Через складні умови високогір'я медична евакуація гелікоптерами є розповсюдженою практикою в цьому регіоні, проте цього разу рятувальна операція закінчилася катастрофою.

Як відомо, 30 листопада у селі Церпіш біля Жешува розбився чотиримісний вертоліт Robinson R44, внаслідок аварії загинули двоє братів.

Польська прокуратура розпочала розслідування смертельної авіакатастрофи. Там упав вертоліт Robinson R44, на борту якого перебували двоє братів – 41-річний Маріуш С. та 44-річний Кшиштоф С. Обидва загинули на місці.

Нагадаємо, що у Дагестані розбився вертоліт з туристами. Авіакатастрофа трапилася в районі міста Ізбербаш, куди прямувало повітряне судно. На борту вертольота Ка-226 було семеро людей, четверо з них загинули. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, їх госпіталізують до місцевої лікарні.