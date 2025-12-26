Головна Світ Соціум
Удар по російському порту Темрюк: супутникові знімки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по російському порту Темрюк: супутникові знімки
Наслідки удару по російському порту Темрюк
фото: Радіо Свобода

На супутниковому знімку видно пожежу в порту

Далекобійні дрони 25 грудня завдали удару по нафтових резервуарах у морському порту Темрюк Краснодарського краю РФ. Російська служба «Радіо Свобода» показала супутникові знімки, на яких видно наслідки атаки, передає «Главком».

На супутниковому знімку видно пожежу в порту і дим від неї, що розтягнувся на понад 30 км.

Удар по російському порту Темрюк: супутникові знімки фото 1

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, площа пожежі зросла до 4 тис. кв. м, а на її гасінні задіяно майже 100 осіб і 26 одиниць техніки.

Нагадаємо, далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ. Першим під атакою опинився морський порт Темрюк у Краснодарському краї. Там палали два резервуари з нафтопродуктами.

