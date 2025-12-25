Головна Світ Соціум
Український хор виконав «Щедрик» у різдвяному зверненні короля Чарльза III

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Український хор виконав «Щедрик» у різдвяному зверненні короля Чарльза III
Хор Songs For Ukraine виконав Carol of the Bells
скриншот з відео The Royal Family Channel

Британський король у своїй різдвяній промові закликав людей зберігати єдність у розділеному та непевному світі

Український хор «Пісні для України» виконав одну з найпопулярніших різдвяних пісень – Carol of the Bells – у щорічному зверненні короля Великої Британії Чарльза III. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на королівську родину.

Музичний директор і головний диригент колективу Богдан Паращак зазначив, що для хору участь у різдвяній трансляції монарха стала великою честю. За його словами, «Пісні для України» залишаються важливим голосом української громади у Великій Британії, значна частина якої була змушена залишити домівки через війну.

Хор Songs For Ukraine виконав Carol of the Bells
Хор Songs For Ukraine виконав Carol of the Bells
Хор Songs For Ukraine виконав Carol of the Bells
фото: Songs For Ukraine

Хор «Пісні для України» було засновано навесні 2023 року за ініціативи британського Королівського оперного театру як відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Колектив об’єднує близько 130 українців, більшість із яких є біженцями.

У світі український «Щедрик» знають під назвою Carol of the bells. Цей твір для хору створив український композитор Микола Леонтович на початку ХХ століття. Знаним у всьому світі він став після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи та США. Сьогодні український «Щедрик» можна почути в усіх куточках світу англійською, німецькою, іспанською та навіть японською мовами.

Британський король у своїй різдвяній промові розмірковував про життя та закликав людей дотримуватися таких цінностей, як мужність, примирення та єдність у розділеному та непевному світі.

Коли король говорив про «історії перемоги мужності над негараздами», які дають йому надію, на екрані показали кадри з поїздки принцеси Анни до України у вересні. Вона здійснила офіційний візит на прохання Міністерства закордонних справ Великої Британії, щоб привернути увагу до «травматичних переживань дітей, які живуть на лінії зіткнення».

Як відомо, традиція різдвяного звернення монарха сягає 1932 року і була започаткована Георгом V. З того часу це стало невіддільною частиною свята для багатьох британців.

Нагадаємо, король Чарльз III зробив особисту пожертву єврейській благодійній організації World Jewish Relief, яка допомагає тисячам українців, які постраждали від російської агресії.

Як розповіла пресслужба організації, король є її патроном з 2015 року. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року WJR надала допомогу понад 375 тис. людей у майже 400 містах України. Зокрема, мова про психологічну допомогу, відновлення та ремонт будинків, які пошкодили російські безпілотники та ракети.

Крім того, World Jewish Relief допомогла 14 тис. українським біженцям у Великій Британії, організувавши для них курси англійської мови та допомогла працевлаштуватися.

Український хор виконав «Щедрик» у різдвяному зверненні короля Чарльза III
Український хор виконав «Щедрик» у різдвяному зверненні короля Чарльза III
У Японії суд призначив покарання трьом українцям, які проникли в зону відчуження біля «Фукусіми-1»
У Японії суд призначив покарання трьом українцям, які проникли в зону відчуження біля «Фукусіми-1»
Де у світі найменше стресу? Опубліковано рейтинг міст для ідеального життя
Де у світі найменше стресу? Опубліковано рейтинг міст для ідеального життя
«Нехай стихне зброя». Папа Римський згадав про Україну в різдвяному привітанні
«Нехай стихне зброя». Папа Римський згадав про Україну в різдвяному привітанні
СБУ «привітала» окупантів з Різдвом: уражено важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ
СБУ «привітала» окупантів з Різдвом: уражено важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ
У Туреччині затримано 115 підозрюваних у підготовці терактів на Різдво та Новий рік
У Туреччині затримано 115 підозрюваних у підготовці терактів на Різдво та Новий рік

