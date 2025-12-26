Росія змусить блогерів поширювати пропаганду

Власники популярних каналів будуть змушені розміщувати рекламу, що просуває наративи РФ

Російська влада готує нові механізми примусу для блогерів: у Раді федерації РФ пропонують на законодавчому рівні зобов’язати їх публікувати пропагандистські матеріали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Згідно з ініціативою, власники популярних каналів та акаунтів із великою аудиторією будуть змушені розміщувати рекламу, що просуває наративи Кремля. У ЦПД підкреслюють, що цей крок є частиною системної стратегії Москви щодо встановлення тотального контролю над інформаційним полем. Від початку повномасштабної агресії російське керівництво активно використовує блогерів для виправдання війни, проте тепер цей процес хочуть зробити примусовим.

Для тих, хто відмовиться співпрацювати з режимом та просувати «державну рекламу», передбачені жорсткі санкції. Російська влада погрожує репресіями – від адміністративного тиску до реальних тюремних термінів за статтею про так звані «фейки про армію РФ». Таким чином Кремль намагається остаточно ліквідувати залишки незалежності в соціальних мережах на території Росії.

Раніше стало відомо, що Росія розгорнула масштабну піар-кампанію в соціальних мережах, залучаючи платних інфлюенсерів для просування наративу про «відродження» окупованого Маріуполя. Про це свідчать результати розслідування The Telegraph.

Попри те, що під час облоги було знищено до 90% житлового фонду, а населення міста скоротилося з 420 до 100 тис. мешканців, Москва намагається перетворити Маріуполь на вітрину «русского мира».

До слова, у захопленому Маріуполі окупаційна адміністрація готує до відкриття будівлю драмтеатру, де наприкінці грудня планують показати виставу «Червоненька квіточка». Як повідомляє The Guardian, правозахисники та колишні співробітники закладу називають це цинічною спробою приховати сліди воєнного злочину та частиною агресивної русифікації міста.