Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія змусить блогерів поширювати пропаганду

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія змусить блогерів поширювати пропаганду
фото з відкритих джерел

Власники популярних каналів будуть змушені розміщувати рекламу, що просуває наративи РФ 

Російська влада готує нові механізми примусу для блогерів: у Раді федерації РФ пропонують на законодавчому рівні зобов’язати їх публікувати пропагандистські матеріали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Згідно з ініціативою, власники популярних каналів та акаунтів із великою аудиторією будуть змушені розміщувати рекламу, що просуває наративи Кремля. У ЦПД підкреслюють, що цей крок є частиною системної стратегії Москви щодо встановлення тотального контролю над інформаційним полем. Від початку повномасштабної агресії російське керівництво активно використовує блогерів для виправдання війни, проте тепер цей процес хочуть зробити примусовим.

Для тих, хто відмовиться співпрацювати з режимом та просувати «державну рекламу», передбачені жорсткі санкції. Російська влада погрожує репресіями – від адміністративного тиску до реальних тюремних термінів за статтею про так звані «фейки про армію РФ». Таким чином Кремль намагається остаточно ліквідувати залишки незалежності в соціальних мережах на території Росії.

Раніше стало відомо, що Росія розгорнула масштабну піар-кампанію в соціальних мережах, залучаючи платних інфлюенсерів для просування наративу про «відродження» окупованого Маріуполя. Про це свідчать результати розслідування The Telegraph.

Попри те, що під час облоги було знищено до 90% житлового фонду, а населення міста скоротилося з 420 до 100 тис. мешканців, Москва намагається перетворити Маріуполь на вітрину «русского мира».

До слова, у захопленому Маріуполі окупаційна адміністрація готує до відкриття будівлю драмтеатру, де наприкінці грудня планують показати виставу «Червоненька квіточка». Як повідомляє The Guardian, правозахисники та колишні співробітники закладу називають це цинічною спробою приховати сліди воєнного злочину та частиною агресивної русифікації міста.

Теги: росія блогер пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Кремлі розповіли, на якому етапі знаходиться «мирний план» щодо України
Кремль отримав новий «мирний план» щодо України
Вчора, 14:18
Стратегія примусу України до поступок Росії не зможе зупинити війну, оскільки російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у компромісі
Блінкен пояснив, чому поступки України не зупинять Путіна
23 грудня, 03:19
Росіяни чинять опір процесу конфіскації оскільки ще мають надію, що не втратять ці гроші
Чому Росія так боїться конфіскації заморожених активів в Європі
22 грудня, 13:03
Путін вже кілька разів публічно зганьбився, заявивши, що Куп'янськ взято, але Зеленський показав іншу картину
Чому Путін зациклився на Куп'янську
20 грудня, 19:59
Путін назвав вимкнення інтернету заходом для зменшення загроз з боку дронів
Путін пояснив росіянам, чому їм необхідно вимикати інтернет
19 грудня, 19:59
Єдиним боєздатним активом, на який зможе розраховувати Європа, стане українська армія
Без України жодна система безпеки неможлива. Час грає проти ЄС
19 грудня, 17:27
Після атаки БПЛА у Ярославлі загорівся нафтопереробний завод
Дрони атакували Ярославль: пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії
12 грудня, 08:00
Трамп зробив заяву після перемовин американської та української сторін
Трамп зробив заяву після перемовин американської та української сторін
1 грудня, 00:24
Орбан після зустрічі з Путіним заявив, що Україна має залишатися буферною державою
Орбан після зустрічі з Путіним заявив, що Україна має залишатися буферною державою
30 листопада, 05:13

Соціум

Росія змусить блогерів поширювати пропаганду
Росія змусить блогерів поширювати пропаганду
Трагедія на Кіліманджаро: під час рятувальної операції розбився гелікоптер, є загиблі
Трагедія на Кіліманджаро: під час рятувальної операції розбився гелікоптер, є загиблі
Безпілотники атакували Волгоград: ймовірно, під ударом НПЗ
Безпілотники атакували Волгоград: ймовірно, під ударом НПЗ
Український хор виконав «Щедрик» у різдвяному зверненні короля Чарльза III
Український хор виконав «Щедрик» у різдвяному зверненні короля Чарльза III
В Японії суд призначив покарання трьом українцям, які проникли у зону відчуження біля «Фукусіми-1»
В Японії суд призначив покарання трьом українцям, які проникли у зону відчуження біля «Фукусіми-1»
Де у світі найменше стресу? Опубліковано рейтинг міст для ідеального життя
Де у світі найменше стресу? Опубліковано рейтинг міст для ідеального життя

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua