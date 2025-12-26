Тест ДНК допоміг братам зустрітись через 60 років після народження

Рассел Гауер зізнався, що перед зустріччю хвилювався, але брат запевнив його, що не має ані злості, ані гіркоти через усиновлення

64-річний британець Рассел Гауер вперше в житті зустрів свого старшого брата 69-річного Пітера в Австралії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

«Пітер народився, коли Джилл було лише 15 років, а пара ще не перебувала у шлюбі - у 1950-х роках це було пов'язано зі значною стигмою, через що його віддали на усиновлення й вивезли до Австралії, де він і виріс. Рей і Джилл, які обидва вже померли, після цього одружилися, і за кілька років у них народився Рассел, а згодом і донька Джекі, яка вже також померла. Пітер прожив більшу частину свого життя в Австралії, не знаючи правди про свою біологічну родину, доки в останні роки йому про це не розповіла названа сестра», – пише видання.

Онука Пітера в Австралії згодом розшукала Рассела, який понад 30 років мешкає в Ллангарані, графство Рондда-Кінон-Тафф, і для підтвердження родинного зв'язку провели ДНК-тест. Рассел дізнався від сестри ще в підлітковому віці, що має брата, якого віддали на усиновлення, однак мати ніколи прямо не розповідала йому про Пітера.

Рассел зізнався, що перед зустріччю хвилювався, але брат запевнив його, що не має ані злості, ані гіркоти через усиновлення.

