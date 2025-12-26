Головна Світ Соціум
Безпілотники атакували Волгоград: ймовірно, під ударом НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Безпілотники атакували Волгоград: ймовірно, під ударом НПЗ
Ймовірно, у Волгограді атаковано НПЗ
скріншот з відео

Через атаку БпЛА закрили волгоградський аеропорт 

У ніч на 26 грудня безпілотники атакували Волгоград у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Волгоград опинився під атакою БпЛА. Через загрозу ударів безпілотників було закрито аеропорт. 

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров написав, що російське ППО відбиває масовану атаку безпілотних літальних апаратів. Повідомляє, що нібито пошкоджень об'єктів немає, але на відео чітко видно задимлення та, ймовірно, пожежу. За попередньою інформацією, у районі НПЗ.

Як відомо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Крім того, вночі 26 листопада безпілотники атакували Чебоксари, столицю Чуваської Республіки в Російській Федерації. 

У Чебоксарах пролунали потужні вибухи, після яких з'явилося задимлення та пожежа. Ймовірно, було влучання у ВНІІР, який є основним виробником антен «Комета», що активно використовуються на безпілотниках Росії. 

