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У Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну

glavcom.ua
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У Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну
Марш солідарності у Лондоні напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ
фото: news.sky.com

Мітингарі з українськими прапорами зібралися біля посольства РФ та пройшлися вулицями Лондона

Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ та після скандальних заяв лідера США Дональда Трампа у Лондоні відбулася мирна акція

Мітингарі з українськими прапорами та красномовними плакатами зібралися біля посольства РФ та пройшлися вулицями західного Лондону. Серед учасників сотні українських біженців, які втікали від російського терору. Були помічені і представники інших країн, зокрема, Великої Британії та Грузії. 

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Тисячі людей пройшлися західним Лондоном у рамках протесту на підтримку України
фото з соцмереж: julie_korbut

Протест покликаний вшанувати пам`ять загиблим у війні українцям та висловити солідарність світу з Україною.

Серед плакатів були надписи: «Ніколи не забуваймо Бучу» , «Ми танцюватимемо на могилі Путіна» та інші. Між іншим, учасники акції висловили обурення політиці лідера США Дональда Трампа на тлі його скандальних заяв, показавши, що існує лише один агресор та диктатор у цій війні – і він у Москві. 

Напередодні Америку та Канаду сколихнула хвиля масштабних протестів проти політики адміністрації Трампа. Із провокативними плакатами на вулиці десятків міст вийшли і підлітки, і пенсіонери, здебільшого – прибічники демократів. Помічені і представники Конгресу від демократичної партії. Активісти обурені анти-міграційною політикою, фактичною забороною діяльності ЛГБТ, скорочення фондів та зовнішньополітичними рішеннями Трампа. Люди вимагають імпічменту. 

Як відомо, цього тижня мають відбутися нові переговори між сторонами США та Росії. До Вашингтону мають прибути лідер Макрон і Стармер. Речниця Білого дому заявила, що від другого раунду перемовин Трамп рішуче очікує завершення «конфлікту в Україні». Тим часом міністр фінансів США розкрив деталі угоди про корисні копалини, запевняючи, що США не отримають права власності на фізичні активи України і не накладатимуть нові боргові зобов'язання на країну. 

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Теги: конфлікт мітинг переговори активісти партії акція міністр пенсіонери

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