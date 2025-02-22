Трамп повідомив, коли відбудуться нові переговори між США і РФ щодо війни в Україні

Новий раунд переговорів між США та рф відбудеться в Ер-Ріяді 25 лютого

Перший раунд переговорів в Ер-Ріяді спонукав європейських союзників згуртуватися навколо президента України

Президент США Дональд Трамп оголосив про другий раунд мирних переговорів щодо України з російськими дипломатами. Він відбудеться вже наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Як пише видання, Трамп анонсував новий етап переговорів про припинення вогню в Україні між делегаціями США і РФ у заяві, опублікованій громадською мережею C-Span.

За словами Трампа, переговори відбудуться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 25 лютого, за тиждень після першого раунду, який відбувся минулого вівторка.

Видання також нагадує, що після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторони загалом домовилися про досягнення трьох цілей: відновити штатний розклад своїх посольств у Вашингтоні та Москві; створити групу високого рівня для підтримки мирних переговорів щодо України; а також вивчити можливості тісніших відносин та економічного співробітництва.

Водночас він наголосив, що переговори, в яких узяли участь його російський колега Сергій Лавров та інші високопоставлені російські чиновники, поклали початок діалогу і що попереду ще велика робота.

Euronews також зазначає, що перший раунд переговорів в Ер-Ріяді спонукав європейських союзників згуртуватися навколо президента України Володимира Зеленського, який занепокоєний передбачуваним поворотом Трампа в бік Москви і побоюється, що переговори відбуватимуться без прямої участі України і на користь Росії.

Раніше The Wall Street Journal припустив, що дружня позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії може бути частиною його стратегічного плану, який включає спробу вбити клин між Росією та Китаєм, двома країнами, що відкрито виступають проти глобального лідерства США.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Як повідомлялося, американський лідер Дональд Трамп висловив занепокоєння через відмову українського президента Володимира Зеленського від його пропозиції. Штати сподіваються, що президент України з часом її прийме.

До слова, The Hill опублікувало дані, в якому зазначено, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується через те, що багато хто вважає, що він перевищує повноваження.