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Адміністрація Трампа назвала дату завершення війни в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Адміністрація Трампа назвала дату завершення війни в Україні
Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт
фото з відкритих джерел

Як відомо, наступного тижня мають відбутися нові переговори між сторонами США та Росії. Також Трамп у Білому дому зустрічатиме Макрона та Стармера

Під час спілкування з журналістами на Південній галявині Білого дому прессекретарка Каролайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп впевнений у своїй спроможності укласти угоду з Росією щодо припинення «конфлікту в Україні». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

За її словами, війна в Україні може завершитися вже упродовж цього тижня.

«Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо це зробити цього тижня», – сказала Лівітт.

Вона також відзначила, що радник з питань національної безпеки Метт Волтц цілодобово працюватиме над угодою цими вихідними. Лівітт сказала, що участь у обговоренні бере міністр фінансів Скотт Бессент, який відповідає за укладання запропонованої угоди з українцями щодо використання рідкісноземельних копалин.

«Коли справа доходить до критичних корисних копалин, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це окупить кошти, сплачені Україні за рахунок американських платників податків», – підкреслила вона.

За її словами, Україну та США чекає велике економічне партнерство, а також відновлення України після руйнівної війни.

До слова, переговори між сторонами США та Росії відбудуться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 25 лютого, за тиждень після першого раунду, який відбувся минулого вівторка.

Також відомо, що наступного тижня президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер відвідають Білий дім для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом

Раніше ми писали, що спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог запевнив, що США на боці України. За його словами, будь-яка угода з РФ має гарантувати, що нової війни не буде. 

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Теги: війна Дональд Трамп переговори

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