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У США пройшли перші масові протести проти політики Трампа

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У США пройшли перші масові протести проти політики Трампа
Деякі протестувальники показово називали Трампа «королем», а не президентом
фото: Tierney L. Cross for The New York Times

Протестувальники тримали написані від руки написи на кшталт «ні королям-мільярдерам», натякаючи на роль Ілона Маска в уряді

У США тисячі протестувальників, які виступають проти багатьох пунктів програми президента країни Дональда Трампа, вийшли на вулиці по всій країні. Про це повідомляє The New York Times.

У понеділок, 17 лютого, у Штатах святкували Президентський день, присвячений посаді президента США. Мітингувальники вийшли на вулиці через зусилля адміністрації Трампа зі звільнення тисяч федеральних службовців і звільнення прокурорів та незалежних наглядових органів у федеральному уряді.

Деякі протестувальники показово називали Трампа «королем», а не президентом. «Ні короля, ні корони, ми не відступимо», – скандували протестувальники біля Капітолія США у Вашингтоні.

Багато протестувальників використовували національні символи, розмахували прапорами і носили сережки у формі серця і шапки, прикрашені прапором США.

Кейтлін Робертсон, учасниця протесту, яка займається адвокацією жертв домашнього насильства, несла перевернутий американський прапор і заявила, що країна перебуває в «конституційній кризі».

Мільярдер Ілон Маск, який працює разом з Трампом над скороченням і оптимізацією федеральної робочої сили, також став об'єктом гніву протестувальників
Мільярдер Ілон Маск, який працює разом з Трампом над скороченням і оптимізацією федеральної робочої сили, також став об'єктом гніву протестувальників
фото: Dave Sanders for The New York Times

Основна група, що організувала протест, назвала себе рухом 50501, який намагається протистояти тому, що вони вважають «надмірними заходами» президента США в реформуванні уряду.

Протестувальники занепокоєні й щодо зовнішньої політики президента США.

Джозеф Скіаріцці, протестувальник, який тримав прапор НАТО і назвав себе лібертаріанцем, сказав, що адміністрація Трампа «намагається демонтувати і саботувати» військовий альянс, умиротворяючи Росію щодо України.

Інші протестувальники також звинувачували конгрес у тому, що він не робить достатньо для перевірки адміністрації Трампа. Подібні мітинги проходили по всій країні.

У Нью-Йорку тисячі людей пройшли маршем. Вони тримали американські прапори і написані від руки написи на кшталт «Зупиніть переворот» і «Ні королям-мільярдерам», натякаючи на роль технологічного мільярдера Ілона Маска.

Нагадаємо, Департамент ефективності уряду США (Doge), який очолює Ілон Маск, прагне отримати доступ до даних Служби внутрішніх доходів (IRS)

Маск був призначений на посаду глави Doge за рішенням Трампа. Відразу після інавгурації американського лідера 20 січня відомство розпочало масштабну перевірку витрат бюджету США. Загалом Маск розраховує скоротити державні витрати країни на $2 трлн. З подання Маска була, зокреема, припинена діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з метою його подальшої реорганізації.

Також 11 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ, який зобов'язує чиновників відомств розробити плани масштабних скорочень федеральної робочої сили, а також розширює повноваження мільярдера Ілона Маска і його команди затверджувати, яких службовців наймати.

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Теги: Дональд Трамп прапор протест переворот Ілон Маск США

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