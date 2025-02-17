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Перемовини у Саудівській Аравії. Лавров зробив низку заяв

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Перемовини у Саудівській Аравії. Лавров зробив низку заяв
Лавров підтвердив, що поїде на зустріч у Ер-Ріярді
фото: росЗМІ

Лавров підтвердив, що 18 лютого відвідає Саудівську Аравію, де відбудеться зустріч із представниками США

Очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив кілька заяв щодо майбутніх переговорів з американською стороною у Ер-Ріярді (Саудівська Аравія). Так, він підтвердив, що РФ не збирається повертати Україні її землі. Про це повідомили прокремлівські ЗМІ.

Лавров підтвердив, що 18 лютого відвідає Саудівську Аравію, де відбудеться зустріч із представниками США. Після переговорів він доповість російському керівництву про їхні результати.

Також Лавров заявив, що поки невідомо, хто представлятиме американську сторону на переговорах щодо України від адміністрації Дональда Трампа у Ер-Ріярді.

Російський міністр підкреслив, що питання територіальних поступок Україні навіть не розглядається. Окрім того, за словами Лаврова, США можуть сприяти врегулюванню війни, тоді як Європа нібито прагне добитися перемир’я лише для переозброєння України. Він також зазначив, що участь європейських країн у переговорах недоцільна.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін формує команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який прагне досягти угоди щодо припинення війни в Україні. 

Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. В той же час Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Також стало відомо, що спецпредставник Трампа зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою, щоб поговорити про Україну.

Окрім того, Туреччина запропонувала РФ та Україні допомогу в укладанні миру, а саме провести переговори на її території.

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Теги: Сергій Лавров політика США переговори росія

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