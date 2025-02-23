Міністр фінансів США розкрив деталі угоди про корисні копалини

Міністр розповів, що США не лише фінансово підтримають Україну, але й будуть мати економічні та управлінські права у рамках цих інвестицій

«Слід чітко розуміти: США не отримають права власності на фізичні активи України і не накладатимуть нові боргові зобов'язання на країну»

Очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент поділився ключовими аспектами угоди, що має бути укладена між Сполученими Штатами та Україною щодо рідкісноземельних металiв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на колонку Бессента у Financial Times.

За його словами, США інвестуватимуть у розвиток України без отримання прав на її активи та без створення нових боргових зобов'язань. Такий підхід, на думку Бессента, має забезпечити вигоду для обох сторін.

Бессент також зазначив, що незважаючи на викривлену інформацію про економічне партнерство, яке Дональд Трамп пропонував Володимиру Зеленському, угода не включатиме передачі прав власності на фізичні активи в Україні або нові борги для країни.

«Слід чітко розуміти, що це означає: США не отримають права власності на фізичні активи України і не накладатимуть нові боргові зобов'язання на країну», – зазначив голова Мінфіну США.

Міністр розповів, що США не лише фінансово підтримають Україну, але й будуть мати економічні та управлінські права у рамках цих інвестицій. Частину доходів від природних ресурсів та інфраструктури України планують спрямовувати на довгострокову реконструкцію та розвиток. Він додав, що держави, які не сприяли захисту суверенітету України, не зможуть отримати вигоду від її відновлення або цих інвестицій.

Наостанок Бессент зазначив, що під час візиту до Києва він мав зустрічі з американськими компаніями, які вже активно працюють в Україні, а також з іншими підприємствами, готовими інвестувати в стабільне майбутнє України, що включає встановлення справедливого миру.

Раніше ми писали, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, у вечірньому зверненні 21 лютого президент Зеленський відзначив, що команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. «І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат», – підсумував глава держави.