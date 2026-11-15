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У Маямі зіткнулися пасажирський і вантажний літаки: є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Маямі зіткнулися пасажирський і вантажний літаки: є постраждалі
Компанія Copa повідомила, що на борту її літака перебували 166 пасажирів та шестеро членів екіпажу
фото: CNN

Медики надали допомогу двом пасажирам

Пасажирський літак Copa Airlines зіткнувся з вантажним Boeing 767 компанії UPS в Міжнародному аеропорту Маямі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA) та аудіозаписом переговорів диспетчерів із пілотами, кінчик крила літака Copa зачепив ніс вантажного Boeing 767 компанії UPS. Це сталося після того, як літак UPS виїхав на траєкторію руху іншого повітряного судна.

Як зауважило FAA, диспетчери наказали екіпажу UPS, який прямував до Боготи, поступитися дорогою Boeing 737 авіакомпанії Copa, що рухався до виходу на посадку.

«Ми заїхали занадто далеко, і тоді він зачепив нас крилом», – сказав пілот UPS у відповідь на запитання диспетчера, чи зіткнувся його літак з рейсом 427 авіакомпанії Copa. FAA повідомило, що розслідує це зіткнення, яке сталося близько 21:00 за місцевим часом.

Компанія Copa повідомила, що на борту її літака, який вилетів із Панама-Сіті, перебували 166 пасажирів та шестеро членів екіпажу. Медики надали допомогу двом пасажирам. Компанія UPS повідомила, що її екіпаж у безпеці. Обидві компанії заявили, що співпрацюватимуть із владою в ході розслідування.

Раніше у штаті Флорида розбився приватний літак Learjet 60, який прямував із Техасу на Багамські острови. На борту перебували дев'ятеро людей – усі вони загинули. 

Теги: аеропорт США авіакатастрофа

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