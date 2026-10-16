Рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму

Дональд Трамп зіткнувся з падінням підтримки на тлі невдоволення американців економічною ситуацією

Лише 36% виборців схвалюють роботу президента США, тоді як більшість незадоволена станом економіки

Рівень підтримки президента США Дональда Трампа впав до 36% – найнижчого показника за час його президентства в опитуваннях Fox News. Головною економічною проблемою американці називають високу вартість життя, а понад половина очікує подальшого погіршення ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

За результатами дослідження, 60% виборців найбільше непокоїть вартість життя. Державні витрати назвали головною проблемою 15% респондентів, робочі місця та нерівність доходів – по 7%, мита – 6%, а податки – 5%.

Водночас 74% опитаних негативно оцінюють стан американської економіки, а 53% прогнозують її погіршення протягом наступного року.

Невдоволення поширюється і на загальну ситуацію в країні: 66% виборців вважають, що події у США розвиваються в неправильному напрямку. Лише 18% заявили, що їхні родини живуть краще, ніж два роки тому.

За даними Fox News, 64% американців не схвалюють роботу Дональда Трампа, тоді як 36% підтримують президента США інфографіка: Fox News

Особливо песимістично налаштовані незалежні виборці. Серед них 52% повідомили про погіршення власного матеріального становища, а 70% очікують подальших економічних труднощів.

Крім того, 55% американців переконані, що влада зовсім не контролює інфляцію.

Результати опитування з'явилися напередодні проміжних виборів до Конгресу США, на яких республіканці намагатимуться зберегти свої позиції. Економічні проблеми можуть стати одним із ключових чинників голосування.

Раніше «Главком» писав про вплив війни на Близькому Сході на популярність Трампа. У березні рейтинг американського лідера, за даними Reuters/Ipsos, знизився до 36% на тлі економічних труднощів і військового конфлікту.

До слова, нове дослідження Pew Research Center засвідчило, що 65% американців вважають економічну політику Трампа шкідливою для країни. Опитування проводили з 28 вересня до 4 жовтня серед 5062 дорослих жителів США.