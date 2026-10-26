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Рейс Мінськ-Москва міг потрапити під роботу російської ППО: відео

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Рейс Мінськ-Москва міг потрапити під роботу російської ППО: відео
Того дня уламки збитого безпілотника впали на злітно-посадкову смугу поблизу термінала Шереметьєво
фото ілюстративне

Повідомлення про ймовірний інцидент з'явилися на тлі перебоїв в авіасполученні між Мінськом і Москвою через атаки безпілотників

У соціальних мережах поширили відео, на якому, за твердженнями авторів публікацій, зафіксовано роботу російської протиповітряної оборони поблизу пасажирського літака, що летів із Мінська до Москви. Про це пише «Главком» за результатами моніторингу соціальних мереж.

На записі видно яскравий спалах за ілюмінатором літака. Автори публікацій стверджують, що кадри демонструють роботу російської ППО під час польоту до Москви. Водночас за відео неможливо достовірно встановити місце зйомки, час події та обставини, за яких пасажири побачили спалах.

Повідомлення про можливу небезпеку для пасажирського борту поширили 25 жовтня. У публікаціях ідеться про літак білоруської авіакомпанії «Белавіа», однак номер рейсу та бортовий номер повітряного судна не встановлені. Немає також підтверджених даних про пошкодження літака, зміну маршруту або незаплановану посадку.

Який рейс міг потрапити на відео

У розкладі «Белавіа» на 25 жовтня були передбачені кілька рейсів із Мінська до московських аеропортів:

  • B2 981 – до Внукова;
  • B2 975 – до Шереметьєва;
  • B2 957 – до Домодєдова;
  • B2 977 – до Шереметьєва.

Визначити, який саме літак міг потрапити на відео, за доступною інформацією не вдалося. Сам факт наявності цих рейсів у розкладі не підтверджує, що один із них опинився поруч із російською ППО.

Офіційних повідомлень про обстріл пасажирського літака або його пошкодження не оприлюднено. 

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У московських аеропортах запроваджували обмеження

Поява відео збіглася з перебоями в роботі російських аеропортів через загрозу атак безпілотників. 23 жовтня всі чотири аеропорти Московського авіавузла – Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський – тимчасово припиняли приймати й відправляти літаки.

Росавіація пояснювала обмеження необхідністю забезпечити безпеку польотів. У Шереметьєві оголошували повітряну тривогу після повідомлень про падіння уламків збитого безпілотника поблизу термінала. Через перебої затримували та скасовували рейси, а частину літаків перенаправляли на запасні аеродроми.

Обмеження в роботі аеропортів можуть ускладнювати польоти до Москви, однак немає підтверджень, що саме вони спричинили ситуацію, зафіксовану на відео. Так само наразі не встановлено, чи працювала ППО безпосередньо на маршруті пасажирського літака. 

Нагадаємо, 23 жовтня «Главком» повідомляв, що уламки збитого безпілотника впали на території аеропорту Шереметьєво. Тоді через загрозу атак дронів тимчасово зупиняли роботу всіх чотирьох московських аеропортів, а кількість затриманих рейсів сягнула 117.

На тлі атак безпілотників на Москву в російській столиці повідомляли й про інші незвичні об'єкти в небі. Зокрема, 23 жовтня «Главком» писав про повітряні кулі з невідомими предметами на підвісах, які помітили в напрямку Москви. Їхнє походження та призначення на той момент також не були підтверджені.

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Теги: системи ППО аеропорт відео Москва повітряні кулі Белавіа літак обстріл

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