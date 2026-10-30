Пентагон надіслав лідерам країн Балтії попередження стосовно Росії – Reuters

Американські посадовці попросили союзників по НАТО стримати публічні заяви про російську загрозу

Представники Пентагону в останні тижні звернулися до кількох країн НАТО із закликом пом’якшити публічну риторику щодо загрози з боку Росії. Серед них – Литва, Латвія та Естонія. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із перебігом обговорень, пише «Главком».

За словами джерел, американські посадовці вважають, що деякі заяви європейських лідерів та представників влади підривають безпеку континенту. Повідомлення передавали під час двосторонніх зустрічей. Водночас невідомо, чи отримували аналогічні звернення уряди інших європейських країн.

Одним із представників США, які передавали цей сигнал, був керівник політичного напряму Пентагону Елбрідж Колбі. За словами одного зі співрозмовників видання, під час розмови з представником балтійської країни він закликав не «дражнити» Росію. Як приклад невдалої риторики Колбі навів публічні заяви про те, що Москва опинилася «загнаною в кут, як щур».

Ймовірно, йшлося про висловлювання прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала. Наприкінці вересня він назвав російського диктатора Володимира Путіна «щуром у кутку», коментуючи диверсійні дії Росії в Європі.

Окремо під час нещодавньої зустрічі представників Пентагону з естонською делегацією американська сторона закликала її бути стриманішою у публічних комунікаціях. Один із європейських посадовців описав позицію США так: «Ми допомагаємо вам. Американці тут. Просто не шуміть».

За даними журналістів, американські звернення пролунали на тлі відновлення зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо переговорного завершення війни Росії проти України. Цей процес передбачає, зокрема, можливі послаблення санкцій проти Москви та тиск на Київ із вимогою припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Пентагон відмовився коментувати повідомлення про приватні розмови із союзниками. «Приватні розмови між союзниками є саме приватними, тому ми не коментуватимемо ці твердження», – заявив представник відомства.

Водночас один із європейських посадовців назвав пораду американської сторони дивною. За його словами, розвідки країн Балтії останніми місяцями послідовно применшували ймовірність того, що Росія наважиться перевірити механізм колективної оборони НАТО. Інші розвідувальні служби Альянсу, навпаки, попереджали про можливе посилення російської диверсійної кампанії в Європі.

Нагадаємо, що елітний підрозділ спеціального призначення Бундесверу KSK змінив програму бойової підготовки, зосередившись на можливому воєнному зіткненні з Росією. Якщо раніше німецькі спецпризначенці переважно готувалися до короткотривалих операцій, то тепер відпрацьовують тривалі бойові дії в складних польових умовах.