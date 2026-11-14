У США танкер зіткнувся з круїзним судном: десятки людей у лікарнях

Пасажирське судно American Heritage після зіткнення з танкером на річці Міссісіпі в Новому Орлеані

Після удару пасажирський лайнер перекинувся на бік, усіх людей вдалося врятувати

У Новому Орлеані, штат Луїзіана, США, танкер Atlantic Asphalt врізався в пришвартоване річкове круїзне судно American Heritage. На борту перебували 129 пасажирів та члени екіпажу. Унаслідок аварії 32 людини доправили до лікарень, загиблих немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Пасажирське судно перекинулося після удару

Аварія сталася 13 листопада близько 12:30 за місцевим часом на річці Міссісіпі поблизу порту Нового Орлеана. Танкер Atlantic Asphalt зіткнувся з American Heritage, яке на той момент стояло біля причалу.

Пасажирський лайнер прибув до порту приблизно за дві години до аварії. Судно завершувало восьмиденний круїз Міссісіпі, а пасажири мали залишити його після прибуття. Після удару танкера American Heritage почало набирати воду, нахилилося та зрештою перекинулося на бік.

фото: АР

На борту перебували 129 пасажирів, а також члени екіпажу. Загалом рятувальникам вдалося евакуювати 180 людей. Частина пасажирів опинилася у воді, інші вибиралися із судна через палуби та балкони. Багато людей були в рятувальних жилетах.

Рятувальну операцію проводили спільно берегова охорона США, пожежна служба Нового Орлеана, місцева поліція, портова поліція та працівники порту. До допомоги пасажирам долучилися також екіпажі буксирів та інших суден, які перебували поблизу. Евакуйованих доправляли до адміністративної будівлі порту, де їх оглядали медики та встановлювали особи врятованих.

фото: АР

Міська голова Нового Орлеана Гелена Морено підтвердила, що всі пасажири та члени екіпажу були знайдені. За її словами, 32 людини потребували госпіталізації. Жоден із постраждалих не перебував у критичному стані.

«Це диво на Міссісіпі», – так очільниця міста охарактеризувала результати рятувальної операції. Вона подякувала службам порятунку, працівникам порту та людям, які допомагали витягувати пасажирів із води.

Що відомо про судна та причини аварії

American Heritage належить американській компанії American Cruise Lines. Судно побудували у 2015 році. Воно має п'ять палуб і може прийняти до 150 пасажирів. Аварія сталася під час завершення восьмиденного круїзу річкою Міссісіпі, який охоплював кілька туристичних напрямків у штатах Луїзіана та Міссісіпі.

Танкер Atlantic Asphalt має довжину близько 160 м і ходить під прапором Маршаллових Островів. За даними морського трекера MarineTraffic, судно спеціалізується на перевезенні асфальту та бітуму – матеріалів, які використовують, зокрема, у дорожньому будівництві. Чи перевозив танкер вантаж під час зіткнення, наразі невідомо.

фото: АР

За попередньою інформацією, танкер міг втратити керування через несправність системи рульового управління. Водночас берегова охорона США поки не встановила офіційну причину зіткнення. До розслідування планують залучити фахівців Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB).

Після аварії берегова охорона тимчасово закрила для руху суден ділянку Міссісіпі між 93-м і 96-м річковими маркерами. Обмеження запровадили для проведення рятувальної операції та роботи екстрених служб.

Нагадаємо, у березні 2019 року біля берегів Норвегії зазнав аварії круїзний лайнер Viking Sky, на борту якого перебували 1373 людини. Через відмову двигунів під час шторму судно подало сигнал лиха. Тоді рятувальники евакуювали частину пасажирів гелікоптерами.