Кремль назвав представників Росії на зустрічі з Україною у Білому домі
Москва планує відправити на зустріч із першою леді США Меланією Трамп Кирила Дмитрієва та Яну Лантратову
Росію на зустрічі з представниками України в Білому домі 5 листопада мають представляти Кирило Дмитрієв та Яна Лантратова. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков пише «Главком».
«Якщо вся логістика, що називається, складеться, то це будуть Яна Лантратова і Кирило Дмитрієв», – заявив Пєсков.
Напередодні стало відомо, що перша леді США Меланія Трамп планує зібрати представників Росії та України в Білому домі 5 листопада. За повідомленнями, вона має виступити із заявою щодо перемир’я в Олешках на Херсонщині.
Водночас Пєсков застеріг, що участь російських представників залежить від узгодження логістичних питань.
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