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Кремль назвав представників Росії на зустрічі з Україною у Білому домі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль назвав представників Росії на зустрічі з Україною у Білому домі
Пєсков акцентував, що повинна бути забезпечена логістика візиту представників Росії до США
фото: росЗМІ

Москва планує відправити на зустріч із першою леді США Меланією Трамп Кирила Дмитрієва та Яну Лантратову

Росію на зустрічі з представниками України в Білому домі 5 листопада мають представляти Кирило Дмитрієв та Яна Лантратова. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков пише «Главком».

«Якщо вся логістика, що називається, складеться, то це будуть Яна Лантратова і Кирило Дмитрієв», – заявив Пєсков.

Напередодні стало відомо, що перша леді США Меланія Трамп планує зібрати представників Росії та України в Білому домі 5 листопада. За повідомленнями, вона має виступити із заявою щодо перемир’я в Олешках на Херсонщині.

Водночас Пєсков застеріг, що участь російських представників залежить від узгодження логістичних питань.

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Теги: США війна переговори росія Україна Меланія Трамп

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