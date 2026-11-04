Кремль назвав представників Росії на зустрічі з Україною у Білому домі

Пєсков акцентував, що повинна бути забезпечена логістика візиту представників Росії до США

Москва планує відправити на зустріч із першою леді США Меланією Трамп Кирила Дмитрієва та Яну Лантратову

Росію на зустрічі з представниками України в Білому домі 5 листопада мають представляти Кирило Дмитрієв та Яна Лантратова. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков пише «Главком».

«Якщо вся логістика, що називається, складеться, то це будуть Яна Лантратова і Кирило Дмитрієв», – заявив Пєсков.

Напередодні стало відомо, що перша леді США Меланія Трамп планує зібрати представників Росії та України в Білому домі 5 листопада. За повідомленнями, вона має виступити із заявою щодо перемир’я в Олешках на Херсонщині.

Водночас Пєсков застеріг, що участь російських представників залежить від узгодження логістичних питань.