Танкер під прапором Мальти з 40 тис. тонн російського дизельного пального на борту прямує до Нью-Йорка

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поставки російського дизельного пального до США будуть ритмічно продовжуватися після відправлення першого танкера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

«Ну, на мою думку, вже надходили повідомлення від Міненерго про те, що перший танкер, власне, вирушив до своїх одержувачів, до своїх покупців. І надалі вони регулярно продовжуватимуться», – сказав Пєсков у відповідь на запитання, як просувається реалізація домовленостей із США щодо поставок російського дизельного пального.

Танкер під прапором Мальти з 40 тис. тонн російського дизельного пального на борту прямує до Нью-Йорка після досягнення домовленості між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, перший танкер із російським дизельним пальним вирушив до Сполучених Штатів після домовленості між Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Судно перевозить 40 тис. тонн дизеля та прямує до Нью-Йорка.

Як відомо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тис. тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

До слова, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зауважив, що поки анонсований Росією танкер із 40 тис. тонн російського дизеля дістанеться до США, Сполучені Штати встигнуть відвантажити за кордон понад 4 млн тонн власного дизельного пального. Це приблизно у 100 разів більше, ніж привезе російський танкер.