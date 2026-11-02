Біля резиденції Трампа у Флориді розбився бізнес-джет: дев'ятеро загиблих

Авіакатастрофа сталася неподалік від аеропорту, названого на честь президента США

У штаті Флорида розбився приватний літак Learjet 60, який прямував із Техасу на Багамські острови. На борту перебували дев'ятеро людей – усі вони загинули. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Катастрофа сталася 1 листопада близько 12:50 за місцевим часом у житловому районі округу Палм-Біч. Бізнес-джет упав поблизу перехрестя Military Trail і 10th Avenue North, неподалік від резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Літак стрімко втрачав висоту

За інформацією Федерального управління цивільної авіації США (FAA), Learjet 60 вилетів з міжнародного аеропорту Остіна-Бергстрома в Техасі та прямував до аеропорту Норт-Ельютера на Багамах.

За даними сервісу відстеження польотів ADS-B Exchange, приблизно за хвилину до зникнення сигналу літак втратив близько 27 тис. футів висоти – понад 8 км. Повітряне судно стрімко пішло вниз і впало поблизу житлових будинків.

Після удару виникла масштабна пожежа. На дорозі утворилася велика вирва, навколо якої розлетілися уламки покриття. Очевидці зафіксували густий чорний дим і полум'я. Літак упав неподалік від будинків та жвавої дороги.

Міністр транспорту США Шон Даффі підтвердив загибель усіх дев'ятьох людей, які перебували на борту. Він назвав авіакатастрофу жахливою трагедією.

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Що відомо про обставини катастрофи

Місце падіння розташоване приблизно за 4 милі (6,4 км) на південь від міжнародного аеропорту Палм-Біч, який раніше цього року вирішили перейменувати на честь Дональда Трампа. Саме з цього аеропорту президент США вилетів до Айови. За даними CNN, літак Air Force One залишив аеропорт більш ніж за годину до катастрофи.

Район падіння опинився в зоні негоди. За інформацією CNN, поблизу проходили грозові осередки, а за кілька хвилин до початку стрімкого зниження літак пролетів через сильніший шторм. Чи вплинули погодні умови на аварію, поки невідомо.



Після катастрофи влада перекрила обидва напрямки руху на Military Trail між Cresthaven Boulevard і 10th Avenue North. Поліція округу Палм-Біч закликала водіїв оминати цю ділянку. Аварія також спричинила перебої з електропостачанням у прилеглому районі.

фото: АР

Причини падіння встановлюють

Розслідуванням займатиметься Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB). Федеральне управління цивільної авіації допомагатиме фахівцям з'ясувати обставини аварії. Наразі офіційної інформації про причини падіння немає. Імена загиблих також поки не оприлюднили.

За даними американських ЗМІ, правоохоронці та рятувальники перевіряли територію навколо місця падіння, зокрема прилеглі будинки. Чи постраждав хтось із людей на землі, на момент публікації не повідомлялося.



Нагадаємо, напередодні біля резиденції Дональда Трампа у Флориді розмістили два зенітні ракетні комплекси Avenger. Повітряний простір над маєтком Мар-а-Лаго обмежують під час перебування там президента США.