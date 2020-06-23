Експерти розкажуть, як уберегти підлітків від наркотиків



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Діти мало не з сьомого класу знають, що означають написи на стінах з адресами певного роду сайтів

За статистикою в Україні кожен п'ятий підліток пробував наркотики

У вівторок, 23 червня, о 18:00 в ефірі «Інтера» - випуск соціального ток-шоу «Стосується кожного» - «Доступна небезпека». У ньому йтиметься про те, з чим стикаються практично всі підлітки в наш час, - про наркотики. І про людей, які своїми силами, як можуть, боряться з їх розповсюдженням.

Юлія Басс працює вчителем фізкультури в одній зі столичних шкіл і вчить дітей вести здоровий спосіб життя. Їй практично щодня трапляються на очі зашифровані повідомлення про доступні наркотики: їх залишають на стінах будинків, у підземних переходах.

«Я хочу звернути увагу батьків, що наркотики з кожним роком стають все ближче і доступніше для дітей, - каже педагог. - Вони можуть їх легко придбати, і ми, дорослі, повинні з цим щось робити. Я бачила не один раз, наприклад, як людина заходить на територію школи і робить так звану «кладку». На жаль, сьогодні доступ до наркотиків легко можуть отримати навіть маленькі діти».

Ще одному герою програми, Данилу, 17 років. Заборонені речовини він почав вживати в 14. Тоді не думав про те, що «крута розвага» так швидко стане залежністю. Хлопець каже, що знайти дозу дуже легко: діти мало не з сьомого класу знають, що означають написи на стінах з адресами певного роду сайтів. «У тебе є 200 гривень, телефон, ти знаходиш через адресу в мережі, куди скинути гроші, через п'ять хвилин отримуєш координати, де забрати наркотики, йдеш і забираєш», - описує свій досвід хлопець.

Своєю історією поділилася мама однієї з київських школярок. Вона знайшла в сумці доньки дивну речовину, провела власне розслідування і з'ясувала, що це наркотики. Коли жінка звернулася в поліцію, за її словами, їй відповіли: «Ідіть. Нікому не потрібні проблеми». Але куди бігти батькам, чиї діти стали жертвами торговців забороненими речовинами? Адже в суспільстві до наркоманів відношення різко негативне. Навіть якщо це дитина.

«За статистикою в Україні кожен п'ятий підліток пробував наркотики, - каже ведучий програми Андрій Данилевич. - Рік за роком вік дітей, які стикаються з наркотиками, знижується. В наші дні перше знайомство з забороненими препаратами відбувається у підлітків - вдумайтеся! - в 12 років».

Журналісти «Стосується кожного» разом з Юлією Басс провели експеримент. Вони зупиняли дорослих перехожих біля одного з написів на стіні будинку, що рекламує наркотики, і питали, чи знають люди, що це за напис? Результати опитування вражають! Про них - сьогодні в ефірі програми.

Чому наркотична залежність молодіє з кожним роком? Як зупинити статистику підліткової наркоманії? Про це в студії програми будуть говорити керівник міжнародної антинаркотичної асоціації м. Києва Олексій Лінник; лікар-психіатр, нарколог Павло Попандопуло; співачка Злата Огневич і співак Олександр Кривошапко.