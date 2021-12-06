Папа Римський емоційно закликав світ змінити ставлення до мігрантів

Понтифік просить світову спільноту поважати «маленьких та скромних»

Папа Римський Франциск у неділю, 5 грудня, відвідав центр утримання мігрантів та шукачів притулку на грецькому острові Лесбос та провів коротку молитву. Папа розкритикував ставлення до мігрантів, яке спостерігається з боку урядів різних країн світу, повідомляє DW.

«Слід боротися з першопричинами, а не з бідними людьми, які розплачуються за наслідки та навіть використовуються в політичній пропаганді. Будь ласка, давайте зупинимо цей крах цивілізації», – звернувся Франциск до світової спільноти.

У таборі мігранти вітали Папу криками «ласкаво просимо» і «ми любимо тебе», а також заспівали пісню. Загалом Франциск провів у таборі близько години, його супроводжували президентка Греції Катерина Сакелларопулу, віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас та міністр з питань міграції Греції Нотіс Мітарачі.

Нині в центрі утримання мігрантів Мавровуні на Лесбосі проживає близько 2200 прохачів притулку. Його було збудовано після того, як торік згорів великий табір Моріа. Лесбос був найзавантаженішим грецьким пунктом перетину кордону під час хвилі міграції до Європи шість років тому. Протягом 2015 та 2016 років понад один мільйон людей, які рятувалися від воєн в Іраку та Сирії, потрапили до Греції.

Деяких мігрантів з Мавровуні Папа Римський може забрати з собою до Італії. Під час свого попереднього візиту у 2016 році Франциск взяв на борт свого літака 12 сирійських біженців.

Під час меси в Афінах Франциск закликав поважати «маленьких та скромних» Він назвав мігрантів «головними героями жахливої сучасної Одіссеї». Франциск закликав європейські уряди приймати мігрантів «пропорційно до можливостей кожної країни».

«Європа продовжує гальмувати, стаючи жертвою націоналістичних інтересів, а не рушійною силою солідарності. Іноді вона здається нестійкою та неузгодженою», – сказав він.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вибачився перед Богом і православними за помилки, здійснені багатьма католиками. Про це він заявив під час зустрічі з предстоятелем Елладської православної церкви Ієронімом II під час візиту до Греції.

Папа Римський згадав про коріння, яке об'єднує католиків і православних, та про розходження, які настали з часом.

Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

Раніше повідомлялося, що в Україну наступного року, ймовірно, приїде Папа Франциск.

У вересні Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині. Перед цим глави Римо-католицької церкви, Східної православної церкви і Англіканської спільноти виступили зі спільною заявою, закликавши світ до рішучих дій з порятунку від глобального потепління та боротьби з соціальною нерівністю.