  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Прикордонники затримали українців, які перевозили мігрантів із Азії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Один з чоловіків назвався громадянином Бангладеш, ще двоє &ndash; громадянами Індії, решта повідомили, що є громадянами Пакистану - Прикордонники затримали українців, які перевозили мігрантів із Азії
    Один з чоловіків назвався громадянином Бангладеш, ще двоє – громадянами Індії, решта повідомили, що є громадянами Пакистану
    фото: ДПСУ

    На Закарпатті затримали нелегальних мігрантів разом з їхніми перевізниками

    Шістьох нелегальних мігрантів та їхніх перевізників-українців затримали сьогодні вранці прикордонники Мукачівського загону спільно з співробітниками поліції.

    У повідомленні ДПСУ йдеться, що правоохоронці затримали на околиці міста Рахів автівки «Хюндай» та «КІА», у яких їхали підозрілі іноземці. Жодних документів нелегали при собі не мали. Один з чоловіків назвався громадянином Бангладеш, ще двоє – громадянами Індії, решта повідомили, що є громадянами Пакистану. Наразі ця інформація перевіряється.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Прикордонники затримали українців, які перевозили мігрантів із Азії
    Прикордонники затримали українців, які перевозили мігрантів із Азії
    Прикордонники затримали українців, які перевозили мігрантів із Азії
    Прикордонники затримали українців, які перевозили мігрантів із Азії

    «Водіями зупинених транспортних засобів були 29-річний чоловік та 35-річна жінка, обоє громадяни України. Дії українців містять ознаки злочину, передбаченого ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», – повідомляє ДПСУ.

    Якщо причетність наших співвітчизників до злочину буде доведено у суді, то їм загрожуватиме покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років.

    Наразі з усіма затриманими проводиться первинне опитування. Тривають слідчі дії.

    Теги: прикордонники Закарпаття мігранти іноземці Пакистан Бангладеш кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прикордонники затримали українців, які перевозили мігрантів із Азії