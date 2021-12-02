Прикордонники затримали українців, які перевозили мігрантів із Азії

Один з чоловіків назвався громадянином Бангладеш, ще двоє – громадянами Індії, решта повідомили, що є громадянами Пакистану

На Закарпатті затримали нелегальних мігрантів разом з їхніми перевізниками

Шістьох нелегальних мігрантів та їхніх перевізників-українців затримали сьогодні вранці прикордонники Мукачівського загону спільно з співробітниками поліції.

У повідомленні ДПСУ йдеться, що правоохоронці затримали на околиці міста Рахів автівки «Хюндай» та «КІА», у яких їхали підозрілі іноземці. Жодних документів нелегали при собі не мали. Один з чоловіків назвався громадянином Бангладеш, ще двоє – громадянами Індії, решта повідомили, що є громадянами Пакистану. Наразі ця інформація перевіряється.

«Водіями зупинених транспортних засобів були 29-річний чоловік та 35-річна жінка, обоє громадяни України. Дії українців містять ознаки злочину, передбаченого ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», – повідомляє ДПСУ.

Якщо причетність наших співвітчизників до злочину буде доведено у суді, то їм загрожуватиме покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років.

Наразі з усіма затриманими проводиться первинне опитування. Тривають слідчі дії.