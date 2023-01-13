Bloomberg: Путін підкуповує бідних, але це не врятує РФ від зубожіння

Аби не втратити підтримку електорату, Росія збільшила розмір соціальної допомоги

В Росії збільшили виплати найбіднішій частині населення. Російські військові також отримають одноразову виплату. Але попри все, це не врятує російський народ від загального зубожіння та падіння доходів. Про це пише Bloomberg.

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Видання пише, що російський диктатор Володимир Путін винагороджує найбідніші верстви населення, розширюючи виплати сім'ям. Солдати, які воюють в Україні, також отримують одноразову виплату на суму понад рік середнього прожиткового мінімуму в Росії. Зараз Росія виділяє близько двох третин свого бюджету на оборонні, безпекові та соціальні програми.

Аби не втратити підтримку електорату, Росія збільшила розмір соціальної допомоги. Такий підхід зміг скоротити загальну кількість населення, яка живе за межею бідності.

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За інформацією Bloomberg Economics, у другій половині минулого року Росія витратила трохи більше 1 трильйона рублів ($15 млрд) на допомогу сім'ям з дітьми і ще близько 400 млрд рублів на пенсії, суми, які, за словами російського міністра економіки РФ Антона Силуанова, розраховують подвоїти в 2023 році.

Видання додатково підрахувало, що витрати для людей в армії, включаючи добровольців і тих, хто був мобілізований, можуть скласти близько 1,1 трильйона рублів на рік.

«Навряд чи це компенсує загальне зубожіння, якого зазнала Росія майже за рік після вторгнення в Україну. Більше третини населення почало більше економити на продуктах харчування, згідно з державним опитуванням, при цьому реальні наявні доходи падали», – йдеться у матеріалі.

Окрім забезпечення лояльності з боку найбільш знедолених росіян, які тривалий час були ядром путінського електорату, уряд створює стимули для людей вступати до армії в той час, коли йому доводиться залучати засуджених і використовувати найманців, щоб заповнити свій серйозний дефіцит сили в Україні.

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Наприкінці грудня Путін Наказав виплатити 5 мільйонів рублів сім'ям загиблих в Україні солдатів, достатніх для покупки квартири в багатьох куточках Росії. Ветерани, які перенесли травму або травму, отримають 3 мільйони рублів.

Видання підкреслює, що російська пропагандистська машина також вибиває рекламу, яка циркулює в соціальних мережах та на вербувальних порталах, рекламуючи контракти в армії як схему збагачення.

Нагадаємо, Путін визнав, що санкції його нервують. На урядовій нараді він був змушений публічно визнати давно очевидний всьому світу факт: «Конкуренти РФ використовують політичні інструменти, щоб створити проблеми російським нафтогазовим компаніям».