Країни Балтії розширили санкції проти Білорусі



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Санкції ввели за фальсифікації виборів президента Білорусі та придушення мирних протестів

Санкції передбачають заборону в'їзду до Литви, Латвії та Естонії

Литва, Латвія та Естонія оголосили про розширення санкційного списку людей, причетних до фальсифікації виборів президента Білорусі та придушення мирних протестів. Про це повідомили міністерства закордонних справ країн Балтії.

Зазначається, що найбільше санкційний список розширила Естонія: тепер до нього входять 128 людей замість 30. У своїй заяві глава естонського МЗС Урмас Рейнсалу закликав нинішню владу Білорусі провести нові справедливі й прозорі вибори та обрати нового президента.

Латвія включила в оновлений санкційний список 101 білоруського чиновника, серед яких — працівники міністерств, виборчих комісій, судів, місцевих влад того. Окрім фальсифікації виборів 9 серпня й придушення мирних протестів, їх Рига називає причетними до утисків незалежних ЗМІ й поширення дезінформації.

Литва поки не оголосила про те, кого включила в оновлений санкційний список. Міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічюс зазначив, що йдеться про «значне збільшення» кількості підсанкційних осіб.

Країни Балтії, зокрема, ввели санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Санкції передбачають заборону в'їзду до Литви, Латвії та Естонії.

Як повідомлялося, США, Британія і Канада збираються ввести санкції проти режиму Лукашенка цього тижня.

До слова, президент Володимир Зеленський скасував візит до Білорусі.

А Китай підтримав Лукашенка.

23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

ЄС не визнає легітимність Олександра Лукашенка та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі.

У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.

Білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка.

23 вересня у Білорусі на акціях протесту було затримано 259 осіб.