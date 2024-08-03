У Молдові найближчими днями пересуватиметься військова техніка: яка причина

Навчання Scutul de Foc спрямовані на розвиток оперативних можливостей і підвищення оперативної сумісності між військовими

Румунські, американські й молдовські військові візьмуть участь у навчанні Scutul de Foc

Найближчими днями дорогами Молдови пересуватиметься військова техніка. У країні з 5 до 23 серпня відбудуться багатонаціональні навчання. Про це повідомило міністерство оборони Молдови, передає Newsmaker.

Участь у навчанні Scutul de Foc-2024 візьмуть румунські, американські й молдовські військові, зокрема, технічні підрозділи Національної армії Молдови. Саме із проведенням цих навчань пов'язане пересування техніки.

«Навчання спрямовані на розвиток оперативних можливостей і підвищення оперативної сумісності між військовими, які беруть участь» , – пояснило молдовське міноборони.

Військові навчання Scutul de Foc у Молдові проводяться щороку – від 2015-го. Варто зазначити, що Молдова має нейтральний статус, що прописано в 11 статті конституції. Водночас влада Кишинева співпрацює з НАТО і державами-членами Альянсу для зміцнення безпеки та обороноздатності країни.

Нагадаємо, нещодавно посол України у Молдові Марко Шевченко розповів, що Київ веде «діалог» з Кишиневом щодо повернення українських чоловіків призовного віку. Ідеться про тих, хто незаконно виїхав з країни. Водночас прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, коментуючи запит влади України щодо повернення чоловіків, які втекли від мобілізації, наголосив, що його країна дотримуватиметься міжнародного законодавства щодо прав людини.

До слова, у Молдові з 1 серпня офіційно почався передвиборчий період перед президентськими виборами та референдумом щодо євроінтеграції, які пройдуть 20 жовтня.