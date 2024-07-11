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У Молдові автобус, що прямував до Києва, потрапив у ДТП, є жертви (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Молдові автобус, що прямував до Києва, потрапив у ДТП, є жертви (фото)
Рейсовий автобус, що прямував з Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем
фото: Poliția Republicii Moldova

За даними поліції, водій автомобіля Renault розвертався на трасі через суцільну лінію розмітки, і в нього врізався автобус

У Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся із автомобілем, унаслідок чого двоє людей загинули. Про це повідомляє NewsMaker.

Повідомляється, що аварія сталась у четвер, 11 липня, на трасі R7 у Ришканському районі на північному заході Молдови.

За даними поліції, водій автомобіля Renault розвертався на трасі через суцільну лінію розмітки, і в нього врізався автобус.

За даними поліції, водій автомобіля Renault розвертався на трасі через суцільну лінію розмітки, і в нього врізався автобус
За даними поліції, водій автомобіля Renault розвертався на трасі через суцільну лінію розмітки, і в нього врізався автобус
фото: Poliția Republicii Moldova

74-річний водій автомобіля та його 69-річна дружина загинули на місці.

74-річний водій автомобіля та його 69-річна дружина загинули на місці
74-річний водій автомобіля та його 69-річна дружина загинули на місці
фото: Poliția Republicii Moldova

Інформації щодо постраждалих пасажирів автобуса внаслідок ДТП немає.

Нагадаємо, у Чернівцях, увечері 9 липня, сталася ДТП в результаті, якої постраждали 11 людей, зокрема 2 дітей.

Відомо, що 69-річний водій автомобіля «Volkswagen Transporter», рухаючись по вулиці Галицький Шлях у Чернівцях, зіткнувся з евакуатором «Mercedes-Benz», під керуванням 62-річного жителя Тернопільської області, котрий виїжджав з вулиці Коломийської.

До слова, у 2024 році кожна 11-та ДТП з мототранспортом завершувалася смертю. Проте загальна кількість аварій за участю мотоциклів та мопедів зменшилася. Про це повідомляє Опендатабот.

Читайте також: Масштабна аварія на Рівненщині: названо основні версії ДТП
Теги: ДТП Молдова

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