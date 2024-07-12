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Сирський запровадив нововведення в навчання військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сирський запровадив нововведення в навчання військових
Українські воїни вивчатимуть норми міжнародного гуманітарного права
фото з відкритих джерел

Зміни в навчанні захисників сприятимуть підвищенню їх рівня правової культури

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прийняв рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців нового обов’язкового блоку. Йдеться про вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів). Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців, оскільки керівництво Збройних сил України приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності», – вказано в повідомленні.

Як зазначає Генштаб, реалізація зазначеного рішення сприятиме підвищенню рівня правової культури серед військовослужбовців та спрямоване на забезпечення їхньої готовності діяти згідно з міжнародними стандартами.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на  Раді Україна-НАТО наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, із тимчасово окупованих територій України росіяни планують відібрати понад 2,5 тис. підлітків для проходження військового вишколу у Волгоградській області РФ.

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Теги: військові навчання Олександр Сирський ЗСУ

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