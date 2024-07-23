Сусідня країна обговорює видачу ухилянтів Україні

Посол Шевченко: Молдова та Україна обговорюють видачу ухилянтів

Молдова та Україна обговорюють можливість видачі ухилянтів, повідомив посол країни у Молдові Марко Шевченко в ефірі телеканалу TV8. За його словами, законодавство Європи спочатку не було адаптоване під ситуацію, в якій опинився Київ.

«На жаль, законодавство та правова база, яка існує з питань біженців у Європі та Молдові, не була адаптована під ситуацію, з якою зіткнулася Україна... Ні одна із тих процедур не передбачала початок повномасштабної війни у Європі у 21 столітті і не передбачала появи мільйонів біженців і тих, кого в народі називають ухилянтами. Що стосується Молдови, то я скажу, що у нас є певний діалог з цього питання. Перше, ніж говорити по суті, я намагаюсь з'ясувати базові поняття. Приміром, потрібно зрозуміти, а скільки загалом таких випадків було. Дані різних установ не збігаються і різниця суттєва. Не маючи верефікованих (підтверджених, – «Главком») статистичних даних важко зрозуміти, як вирішувати цю проблему», – повідомив Шевченко.

За словами посла, дуже складно з'ясувати, скільки саме людей потрапили до Молдови та залишаються там нелегально.

«Умовно кажучи, у нас є сто осіб, які, за даними Прикордонної поліції, незаконно перейшли кордон поза пунктом пропуску, тобто через поле, ліс, річку, тощо. Так, 90 із них Молдова надала статус біженця. А 10, яких залишилися, їм відмовили? Що з ними? На яких підставах вони залишаються в Молдові? Чи можливо вони їдуть з Молдови далі. Влада Молдови відмовила їм у статусі захисту але при цьому вони не хочуть повертатись до України і ніхто їх це не змушує робити», – розповідає ситуацію посол.

Дипломат додав, що запропонував розбити одну велику проблему із біженцями з України на кілька маленьких, які потрібно вирішувати послідовно: «І перша із них буде, що робити із тими людьми, яким Молдова відомовила у притулку», – каже дипломат.

Раніше у прикордонній службі України повідомили, що понад 100 ухиянтів щодня намагаються незаконно перетнути кордони та потрапити до Європи. Українці біжать як через пункти пропуску, так і через необладнані ділянки за різними схемами. Йдеться про тих громадян, яких вдається затримати або про когось стає відомо після повідомлень колег з аналогічних служб інших країн. При цьому Угорщина, Польща та Словаччина такої інформації не надають.

Нагадаємо, у Молдові закривають центри тимчасового розміщення українських біженців. До вересня Мінпраці планує закрити ще вісім із 37 центрів, що залишилися і зробити у деяких із них ремонт.