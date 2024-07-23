Україна веде переговори із Молдовою щодо повернення чоловіків призовного віку

Україна обговорює з Молдовою повернення чоловіків призовного віку, які втекли туди

Певна кількість втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок

Україна веде офіційний діалог з Молдовою щодо повернення в Україну чоловіків призовного віку, які незаконно перетнули кордон та перебувають у Молдові. Про це заявив посол України у Молдові Марко Шевченко, повідомляє Newsmaker,

Шевченко розповів, що Київ веде «певний діалог» з Кишиневом щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови.

За його словами, певна кількість втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок, а ще частина діваються «незрозуміло куди» – їх не затримують, вони ймовірно або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни. Точної статистики щодо кількості таких людей немає.

«Коли я спілкуюся з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, краще вирішувати менші поодинці - що робити з людьми, яким Молдова відмовила у наданні притулку» , – зазначив посол.

Раніше повідомлялося, що Польща та інші країни ЄС уже працюють над запитами про екстрадицію українців, які за хабарі допомагали українським чоловікам покинути країну. Частину таких правопорушників Польща вже передає відповідним службам в Україні, зокрема у Дніпрі.