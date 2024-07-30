Кишинів передаватиме Києву українців-ухилянтів? МЗС Молдови прокоментувало

Очільник МЗС Молдови Міхай Попсой не робив заяву про те, що Кишинів готовий розпочати передачу Києву ухилянтів

Російські пабліки поширили заяву, яку нібито зробив очільник МЗС Молдови Міхай Попсой про те, що Кишинів начебто вже готовий розпочати передачу Києву українців призовного віку. МЗС країни назвало це повідомлення фейком.

У Відомстві наголосили, що тема повернення військовозобов'язаних чоловіків не порушувалася у двосторонніх відносинах між Молдовою та Україною. Крім того, жодної подібної заяви Попсой не робив.

У МЗС зазначили, що помилкове посилання на неіснуючі заяви є частиною навмисної дезінформаційної кампанії, націленої на Республіку Молдова, з метою створення розколу або надсилання неправдивих повідомлень громадськості.

Зауважимо, що нещодавно посол України у Молдові Марко Шевченко розповів, що Київ веде «діалог» з Кишиневом щодо повернення українських чоловіків призовного віку. Водночас йдеться про тих, хто незаконно виїхав з країни.

За словами посла, певна кількість ухилянтів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок, а ще частина діваються «незрозуміло куди» . Цих чоловіків не затримують, і вони лишишаються або у Молдові, або їдуть в інші країни.

Раніше повідомлялося, що Польща та інші країни ЄС уже працюють над запитами про екстрадицію українців, які за хабарі допомагали українським чоловікам покинути країну. Частину таких правопорушників Польща вже передає відповідним службам в Україні, зокрема у Дніпрі.