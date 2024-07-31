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Молдова обговорює план реінтеграції Придністров’я з виведенням російських військ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Молдова обговорює план реінтеграції Придністров’я з виведенням російських військ
План реінтеграції має завершитися референдумом і виведенням російських військ
фото з відкритих джерел

Молдовська влада нібито розраховує до 2038 року відновити повний контроль над безпекою і громадським порядком у Придністровському регіоні

У Молдові обговорюють деталі нібито плану влади реінтегрувати Придністровський регіон до 2038 року за прикладом Німеччини, що був опублікований виданням El Pais. Про це повідомляє Newsmaker.

За даними газети, план на замовлення офіційного Кишинева нібито підготувало консалтингове агентство, а дотепер про існування цього плану у Молдові нічого не було відомо.

Зокрема, у матеріалі йдеться про те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну побічно створило унікальні умови, завдяки яким молдовська влада планує скористатися для відновлення економічної та політичної реінтеграції Придністров'я. А молдовська влада нібито розраховує до 2038 року відновити повний контроль над безпекою і громадським порядком у Придністровському регіоні.

План реінтеграції має завершитися референдумом і виведенням російських військ, причому за планом вимагати їхнього виведення має Тирасполь.

Уже цього року Кишинів нібито спробує домовитися з Придністров'ям про підготовку для регіону суддів, прокурорів і адвокатів. А далі Кишинів нібито надасть жителям Придністров'я тимчасову компенсацію ціни за газ, який наразі Москва постачає безоплатно.

Консалтингова компанія рекомендує Кишиневу підготуватися до надання допомоги регіону, коли припиниться субсидування газу Росією.

За два роки, йдеться у статті, у регіоні проведуть перепис під егідою молдовської влади, а 2027 року Кишинів і Тирасполь можуть підійти до організації референдуму. Це все відбуватиметься паралельно з процесом ліквідації складів боєприпасів і виведенням російських військових. На заміну так званих «російських миротворців» у Придністров’ї хочуть розгорнути міжнародну місію.

З 2028 до 2031 року, відповідно до «дорожньої карти», сторони розглянуть питання про скасування придністровського рубля та впровадження національної валюти – молдовського лея, а також про фінансову уніфікацію інститутів.

Також реалізують програму допомоги малому та середньому бізнесу, фінансуватимуть із бюджету регіональні установи та проведуть реформу пенсійної системи, яка встановить мінімальну пенсію по обидва боки Дністра.

На прохання Newsmaker прокоментувати статтю El Pais у Бюро реінтеграції Молдови зазначили лише, що «пріоритетні дії у галузі політики реінтеграції країни відображено у програмі та плані дій уряду Республіки Молдова, а також в інших національних програмних документах, зокрема в планах дій Бюро політик реінтеграції».

Тим часом колишній віцепрем'єр із реінтеграції Александр Фленкя заявив Newsmaker, що йому невідомі обставини появи цієї публікації в іспанському виданні. Він сказав, що у нього немає підтвердження того, що молдовські посадові особи, на яких посилаються автори статті, «справді повідомили їм те, що там написано».

«Питання придністровського врегулювання і повномасштабної та різнопланової реінтеграції цього регіону – дуже тонке, делікатне і складне питання, яке на певних етапах не терпить публічності, виходячи з пріоритету збереження стабільності, миру і поступального руху шляхом врегулювання придністровського конфлікту. А сам факт публікації цієї статті, не кажучи вже про зміст, суперечить цим пріоритетам. Ба більше, безпосередньо їм шкодить», – підсумував Фленкя.

Зазначимо, що на непідконтрольній молдовській території залишається значна кількість військових РФ, і не тільки у складі оперативної групи російських військ (ОГРВ): з російських військових також сформовано так звану миротворчу місію, і вони є у складі так званих збройних сил Придністров’я, в лавах яких хоч і значаться місцеві чоловіки, однак керівництво здійснюють силовики збройних сил РФ.

Як офіційно заявляє Москва, оперативна група російських військ, а це близько 1500 осіб, охороняє склади боєприпасів у селищі Ковбасна, що за кілька кілометрів від кордону з Україною. Там зберігаються старі боєприпаси ще з часів СРСР. Цей контингент давно мав покинути територію Молдови (до 2003 року, відповідно до Стамбульського саміту ОБСЄ у 1999 році, а також згідно з резолюцією ООН 2018 року), але Росія не поспішає його виводити.

Як повідомлялося, Україна не бачить можливим продовження перемовин з питань придністровського врегулювання у форматі, де залучена Росія.

Також Україна не збирається вживати силових акцій на території Придністровського регіону Молдови. Водночас Київ підтримує вимоги Кишинева щодо виведення російських підрозділів та переформатування так званої миротворчої місії, підконтрольної Москві, на цивільну під егідою ООН.

До слова, ексзаступник директора Служби інформації та безпеки Молдови Александру Балан в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Молдова має використати досвід Карабаху для того, щоб відновити свою територіальну цілісність, що підтримали б усі великі держави.

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Теги: окупанти росія Придністров'я Молдова

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