Прем'єр Молдови відповів, чи видаватимуть Україні чоловіків призовного віку

Дорін Речан: «Ми, як і всі, дотримуємося міжнародних правил та прав людини. Ми діятимемо відповідно до тих законів, які існують у міжнародному праві»

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан наголосив, що країна дотримуватиметься міжнародного законодавства щодо прав людини, коментуючи запит влади України щодо повернення чоловіків, які втекли від мобілізації. Про це він повідомив в інтерв'ю NewsMaker.

Прем'єр-міністру нагадали слова посла України у Молдові Марка Шевченка про те, що Київ веде «певний діалог» з Кишиневом щодо повернення до України чоловіків призовного віку, які втекли за кордон.

«Україна має такі побажання щодо всіх країн, де перебувають українці. Ми, як і всі, дотримуємося міжнародних правил та прав людини. Ми діятимемо відповідно до тих законів, які існують у міжнародному праві», – наголосив Речан.

На уточнююче питання, чи означає це, що Молдова не видаватиме військовозобов'язаних українців, прем'єр відповів, що «Молдова дотримуватиметься міжнародного законодавства в тому, що стосується прав людини».

Зауважимо, що нещодавно посол України у Молдові Марко Шевченко розповів, що Київ веде «діалог» з Кишиневом щодо повернення українських чоловіків призовного віку. Водночас йдеться про тих, хто незаконно виїхав з країни.

За словами посла, певна кількість ухилянтів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок, а ще частина діваються «незрозуміло куди» . Цих чоловіків не затримують, і вони лишишаються або у Молдові, або їдуть в інші країни.

Раніше повідомлялося, що Польща та інші країни ЄС уже працюють над запитами про екстрадицію українців, які за хабарі допомагали українським чоловікам покинути країну. Частину таких правопорушників Польща вже передає відповідним службам в Україні, зокрема у Дніпрі.