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Молдова оголосила персоною нон грата співробітника російського посольства

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Молдова оголосила персоною нон грата співробітника російського посольства
Співробітник посольства Росії, оголошений персоною нон ґрата, має покинути країну
фото з відкритих джерел

Молдовське МЗС заявило, що російський дипломат займався діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом

Міністерство закордонних справ Молдови оголосило співробітника російського посольства персона нон грата. Про це відомство поінформувало посла Росії в Кишиневі Олега Васнецова, пише NewsMaker.

«Рішення про висилку було ухвалено на основі зібраної інформації та доказів, які свідчать про те, що російський дипломат займався діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом», – ідеться в повідомленні.

Співробітник посольства Росії, оголошений персоною нон ґрата, має покинути країну. За даними TV8, йдеться про військового аташе дипломатичної місії.

Нагадаємо, у парламенті Молдови пройшли обшуки, ймовірно, пов'язані зі справою про шпигунство на користь Росії. Після чого було затримано двох посадовців – секретаріату парламенту та прикордонної поліції – за підозрою у державній зраді.

За даними слідства, затримані скоювали злочини з 2023 року. Зокрема, один з них підозрюється в державній зраді після того, як нібито зібрав і передав співробітнику посольства інформацію, яка мала бути використана «на шкоду інтересам Молдови».

Ще один посадовець підозрюється у змові проти Молдови і діях з метою отримання особистої вигоди. За даними прокуратури, він «підтримував контакт зі співробітником посольства для збору і передачі йому інформації для використання проти інтересів Республіки Молдова».  Обох посадовців помістили під варту на 72 години.

Раніше повідомлялося, що молдовська влада нібито розраховує до 2038 року відновити повний контроль над безпекою і громадським порядком у Придністровському регіоні.

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Теги: росіяни Молдова посольство персона нон грата

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