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Молдова офіційно розпочала підготовку до президентських виборів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Молдова офіційно розпочала підготовку до президентських виборів
Передвиборчий період триватиме до затвердження результатів виборів
фото з відкритих джерел

Реєстрація та збір підписів на підтримку кандидатів у президенти почнеться з 21 серпня

У Молдові з 1 серпня офіційно почався передвиборчий період перед президентськими виборами та референдумом щодо євроінтеграції, які пройдуть 20 жовтня. Про це повідомила Центральна виборча комісія, пише Newsmaker.

Передвиборчий період триватиме до затвердження результатів виборів, але не довше 120 днів. З цього часу починається організаційна підготовка до голосування. 

Реєстрація та збір підписів на підтримку кандидатів у президенти почнеться з 21 серпня. Офіційним початком передвиборчої кампанії буде 20 вересня. 

На цей час про наміри брати участь у виборах оголосили, серед інших, чинна президентка Майя Санду, колишній міністр закордонних справ Тудор Ульяновський, колишній лідер партії «Платформа Гідність і правда» Андреа Нестасе, експрем’єри Влад Філат та Іон Кіку, а також колишній генпрокурор Александр Стояногло.

Нагадаємо, у Молдові обговорюють деталі нібито плану влади реінтегрувати Придністровський регіон до 2038 року за прикладом Німеччини, що був опублікований виданням El Pais. За даними газети, план на замовлення офіційного Кишинева нібито підготувало консалтингове агентство, а дотепер про існування цього плану у Молдові нічого не було відомо.

Зокрема, у матеріалі йдеться про те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну побічно створило унікальні умови, завдяки яким молдовська влада планує скористатися для відновлення економічної та політичної реінтеграції Придністров'я. А молдовська влада нібито розраховує до 2038 року відновити повний контроль над безпекою і громадським порядком у Придністровському регіоні.

План реінтеграції має завершитися референдумом і виведенням російських військ, причому за планом вимагати їхнього виведення має Тирасполь.

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що Москва може втрутитися у майбутні вибори, які пройдуть в країні осінню цього року.

Читайте також: Хто проти Майї? Молдова напередодні президентських виборів
Теги: Молдова вибори Майя Санду

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