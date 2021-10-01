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    У Молдові щеплені від коронавірусу отримають додаткові вихідні

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    Наразі&nbsp;у Молдові повністю вакцинували проти коронавірусу 781515 людей, або приблизно 29% населення - У Молдові щеплені від коронавірусу отримають додаткові вихідні
    Наразі у Молдові повністю вакцинували проти коронавірусу 781515 людей, або приблизно 29% населення
    фото: МОЗ Молдови

    Після отримання вакцини люди матимуть два оплачуваних вихідних

    Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що громадяни країни зможуть отримати два оплачуваних вихідних, якщо вакцинуються від коронавірусу Covid-19. Про це повідомляє Newsmaker.

    «Ми приймемо кілька заходів, щоб підтримати вакцинацію. Йдеться про рішення субсидіювати з держбюджету дводенний вихідний для тих, хто зробив щеплення від Covid-19. Це рішення спонукає роботодавців просувати вакцинацію у своїх колективах», – заявила Гаврилиця.

    За останніми даними МОЗ, у Молдові повністю вакцинували проти коронавірусу 781,5 тис. людей (приблизно 29% населення).

    Прем'єрка зажадала від підлеглих активізувати перевірки та забезпечити дотримання санітарних заходів.

    Звернулася вона і до роботодавців: «Переконайтеся, що ваші підприємства не обслуговують клієнтів, які не носять масок і що їх надягають всі ваші співробітники. Я звертаюся до менеджерів магазинів, заправних станцій, банківських установ, офісів. Ми не можемо постійно всіх перевіряти».

    Надання вихідних – не перша спроба влади Молдови прискорити темпи вакцинації від коронавірусу.

    На початку вересня президент Молдови Майя Санду схвалила рішення, яке зобов'язує невакцинованих вчителів здавати тести на Covid-19 за свій рахунок. «Я вважаю, що це правильне рішення. Тому що є вакцини, і я закликаю всіх вакцинуватися, оскільки ситуація дуже складна», – сказала вона.

    Також Молдова змінює правила в’їзду із 5 жовтня. Онлайн-картку необхідно буде заповнити максимум за три дні до поїздки в Молдову. Це стосується іноземців та громадян РМ, які не мають сертифікату про вакцинацію, негативного ПЦР-тесту, зробленого, не пізніше, як за 72 годин чи тесту на антигени.

    Зазначимо, що минулої доби майже 130 тисяч українців вакцинувалися проти коронавірусу.


    Теги: вихідні здоров'я Молдова щеплення робота коронавірус
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    У Молдові щеплені від коронавірусу отримають додаткові вихідні